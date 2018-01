Rico: "¿Kepa? Si no dice nada es que no tiene nada que decir"

Lezama , 8 ene .- El jugador del Athletic Club Mikel Rico ha considerado que si su compañero Kepa Arrizabalaga, de quien se espera un inminente fichaje por el Real Madrid, "no ha dicho nada, es que no tiene nada que decir".

"Si es que sabéis más vosotros que nosotros", ha dicho el centrocampista vizcaíno, uno de los muchos jugadores de su equipo que ha tenido que pronunciarse sobre "la bola de nieve" que se está creando alrededor del meta internacional, quien ya es libre para negociar con cualquier equipo y tiene al Athletic a la espera de una respuesta a su oferta de renovación.

"Es una bola de nieve porque vosotros hacéis una bola de nieve. Ha pasado reconocimiento médico, ha firmado el contrato bien para ahora o para junio, el pago de la cláusula es inminente, lleva siendo una semana inminente etc, etc ... Y la única verdad de todo es que Kepa está aquí, que es jugador del Athletic Club y que el único que no ha dicho nada en todo esto es Kepa. Parece que todo el mundo sabe lo que piensa Kepa, y Kepa no ha dicho nada, no se ha pronunciado", ha apuntado Rico.

El de Arrigorriaga ha recordado que en su día, la última vez que habló, Kepa dijo que "en el momento que tendría algo que decir lo diría, y si no ha dicho nada es que no tiene nada que decir".

"Él ha dicho que cuando tenga algo que decir lo dirá, si no ha dicho nada es que no tendrá nada que decir. Creo lo diría sin ningún problema", ha añadido en la rueda de prensa que ha ofrecido tras el entrenamiento de su equipo en Lezama.

"Nosotros estamos ajenos a eso, trabajamos, el equipo está centrado, Kepa es uno más y poco más que decir", ha zanjado el asunto.