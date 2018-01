Marcelino: "Ganar supondría estar a cuatro partidos de una final"

Paterna , 8 ene .- El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, comentó en rueda de prensa que considera muy importante superar este martes en Mestalla a la UD Las Palmas, en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, ya que si lo logran estarían a solo cuatro partidos de poder jugar la final.

"El partido no va a ser fácil, pero poder acercarnos a la final le da un valor importante. No consideramos para nada la eliminatoria decidida y superarla nos va exigir esfuerzo", indicó.

Tras el empate a un gol de la ida, el técnico apuntó que cuentan con una ligera ventaja, pero recordó que al no lograr ganar están obligados a no encajar gol después de varios partidos en los que los han recibido. "Dejar la portería a cero sería un dato importante", apostilló.

"No vamos a pensar en el resultado que obtuvimos allí, sino en jugar noventa minutos y ganar este partido ante un rival que intentará pasar aunque puede ser que ahora priorice la Liga por su situación en la tabla. Les vamos a respetar al máximo porque sabemos de la dificultad de ganar a un equipo de Primera", añadió.

Preguntado por la posibilidad de que haya más llegadas o salidas en el mercado invernal, tras el fichaje del delantero Luciano Vietto, indicó que "hasta el día 31 puede haber movimientos en la plantilla del Valencia y también salidas porque puede darse cualquier situación".

Al respecto añadió que no van a tener "una plantilla masificada con gente que tenga poca participación y pueda haber un descontento".

"Lo importante es que estemos convencidos de que surge una posibilidad para aumentar la competitividad de la plantilla porque queda mucha competición por delante, pero las decisiones al respecto no dependen de que el equipo supere eliminatorias de Copa", dijo.

Tras afirmar en su última rueda de prensa que si por él fuera ficharía a Gonçalo Guedes, actualmente cedido sin opción de compra, señaló que no ha hablado sobre este aspecto con el máximo accionista del club, Peter Lim.

"No le he dicho a Lim que compre a Guedes, no creo que deba decirlo. Si me lo preguntara le daría mi opinión, pero no sé si el Valencia tiene la posibilidad de fichar a un futbolista como Guedes", continuó.

"El mercado de futbolistas está loco, es inflacionista. Es muy difícil acceder a un jugador de un perfil altísimo, porque las cantidades que se pagan, como hemos visto con el Barcelona, están fuera de mercado", comentó.

Respecto al centrocampista Nemanja Maksimovic apuntó que a día de hoy, se va a quedar "sí o sí", aunque matizó que no sabe lo que puede pasar el día 31. "Hay situaciones que debemos de valorar como club, sobre todo con la gente joven", agregó.

Sobre la lesión de Carlos Soler y su vuelta al equipo, explicó que sigue un proceso bueno, aunque no sabe cuando va a estar disponible.

"No creo que pase mucho tiempo, pero tampoco vamos a correr ningún riesgo. La lesión es un esguince fuerte en el tobillo, con molestias que van disminuyendo pero que no se han ido del todo", agregó.

"Es muy difícil que esta semana entrene con el grupo porque antes debe hacer trabajo de campo individual y luego incorporarse progresivamente al del equipo. No sé si a final de semana podrá incorporarse, es un tema médico y no lo sé", insistió.