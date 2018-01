Lunes, 8 de enero de 2018

Washington (EFE).- El exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon pidió perdón profusamente al presidente, Donald Trump, por no haber respondido antes a la información "errónea" contenida en el incendiario libro "Fire and Fury" ("Fuego y Furia"), que ha abierto una brecha entre ambos. "Lamento que mi retraso en responder a la información errónea sobre Don Jr (el primogénito de Trump) haya desviado la atención de los históricos logros del presidente en su primer año de Presidencia", afirmó Bannon en un comunicado, en el que subraya que su apoyo al mandatario y su agenda es "inquebrantable".

COREA DISTENSIÓN

Seúl busca rebajar tensiones militares en su encuentro con Pyongyang

Seúl (EFE).- Seúl buscará rebajar la tensión militar o proponer encuentros de familias separadas por la guerra en la importante reunión que celebrará mañana, martes, con Pyongyang para tratar su participación olímpica, dijo el ministro surcoreano de Unificación. Ambas partes han acordado la hora a la que arrancará el encuentro -las 10.00 hora surcoreana (01.00 GMT)- y, establecida ya la composición de las respectivas delegaciones, solo está previsto que se discutan hoy detalles menores de la reunión, explicó a Efe una portavoz de la cartera de Unificación.

SIRIA CONFLICTO

Aumentan a 34 los muertos en atentado contra base yihadista en el norte sirio

Beirut (EFE).- El número de muertos en el atentado de ayer contra la base de un grupo yihadista en la ciudad siria de Idleb (noroeste) ha aumentado a 34, la mayoría de ellos civiles, según el recuento difundido hoy por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. La fuente detalló que hay diecinueve civiles fallecidos, entre los que hay once menores de edad, por este ataque, que tuvo como objetivo del cuartel de la organización yihadista Soldados del Cáucaso situado en la calle 30 de la urbe de Idleb.

VENEZUELA CRISIS

Supermercados en Caracas vuelven a aparente normalidad tras bajada de precios

Caracas (EFE).- Los supermercados en Caracas volvieron este domingo a la aparente normalidad después de que el sábado se registraran en algunos de ellos largas filas para adquirir productos tras la orden de bajar los precios que dio el Gobierno y que, hasta ahora, sólo se ha aplicado a ciertos productos. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) ordenó el viernes a más de una veintena de cadenas de supermercados bajar los precios de ciertos productos, pero no detalló cuáles ni en qué porcentaje.

SIRIA CONFLICTO

Tropas pro Al Asad rompen el cerco a soldados sitiados al norte de Damasco

Beirut (EFE).- Las fuerzas gubernamentales sirias rompieron anoche el cerco en torno a decenas de soldados asediados por la alianza de la exfilial de Al Qaeda y otras facciones en un edificio de la población de Harasta, al norte de Damasco, informó hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Ahora, las tropas leales al presidente sirio, Bachar al Asad, intentan ampliar el pasillo abierto en las últimas horas hasta el inmueble de la Administración de Vehículos de Harasta para crear una zona de seguridad alrededor de este lugar.

CUBA CHILE

Bachelet arranca visita oficial a Cuba en tertulia con artistas de la isla

La Habana (EFE).- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, arrancó la agenda oficial de su visita a Cuba, la penúltima al exterior como jefa de Estado, con una tertulia en la que intercambió con destacados artistas de la isla y asistió a la firma de un acuerdo de colaboración en el ámbito cinematográfico. Bachelet llegó en la madrugada de este domingo a La Habana y horas después visitó la sede de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), donde compartió a puertas cerradas con su presidente, el escritor Miguel Barnet, o el famoso actor Jorge Perugorría.

EEUU FRANCIA

Trump y Macron conversan por teléfono sobre Corea del Norte e Irán

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo francés Emmanuel Macron conversaron el domingo sobre la desnuclearización de Corea del Norte y las protestas en Irán durante una conversación telefónica, según la Casa Blanca. En esa charla, ambos subrayaron la "determinación de Estados Unidos, Corea del Sur y (la comunidad) internacional para lograr la completa desnuclearización de Corea del Norte", indicó en un breve comunicado la oficina de prensa.

ALEMANIA GOBIERNO

Merkel y Schulz inician con optimismo semana clave para formación de gobierno

Berlín (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, y el líder socialdemócrata de su país, Martin Schulz, iniciaron con "optimismo" y actitud "constructiva" una semana de reuniones clave para la reedición de una gran coalición y para acabar con la parálisis política, tres meses y medio después de las elecciones. Tras el fracaso de las negociaciones con liberales y verdes, Merkel rechaza un Ejecutivo en minoría y su única alternativa para evitar la repetición de los comicios es una nueva alianza con el Partido Socialdemócrata (SPD), con el que ha gobernado nueve de los doce años que lleva en el poder.

SUECIA EXPLOSIÓN

Policía considera probable que explosión en Estocolmo fuera por una granada

Berlín (EFE).- La policía de Estocolmo señaló que es probable que el objeto que explotó junto a una estación de metro a las afueras de la capital sueca, y que causó la muerte de un hombre y heridas a una mujer, fuera una granada de mano. El comisario Lars Bröms informó de que "lo más probable" es que explotara dicho artefacto, aunque precisó que no se tendrá seguridad hasta que los técnicos concluyan su investigación al final de la semana.

GAZA ELECTRICIDAD

Israel restaura electricidad a Gaza a niveles normales a petición de la ANP

Jerusalén (EFE).- El ministro de Energía israelí, Yuval Steinitz, ordenó a la Compañía Eléctrica de Israel que restaure el suministro eléctrico a Gaza, a petición de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), confirmó a Efe una portavoz de ese departamento. Después de más de seis meses en que muchos residentes de Gaza tenían cuatro horas de electricidad al día, a partir de hoy lunes los 50 megavatios adicionales que recibirán mitigarán la escasez a seis horas diarias.

MÉXICO VIOLENCIA

Enfrentamientos dejan 11 muertos en el municipio mexicano de Acapulco

Acapulco (México) (EFE).- Once personas murieron en un enfrentamiento entre civiles armados en la comunidad de La Concepción del municipio mexicano de Acapulco, en estado sureño de Guerrero, y tras la posterior intervención de fuerzas estatales y federales. El portavoz de seguridad de Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, indicó que unos 120 policías ministeriales del estado, apoyados por soldados del Ejército y agentes de las policías estatal y federal, tomaron el control de La Concepción después de que durante la madrugada del domingo se registrara un enfrentamiento entre civiles armados que dejó ocho civiles y tres policías comunitarios muertos.

KIM JONG-UN CUMPLEAÑOS

Kim Jong-un cumple años sin celebraciones y en vísperas de importante reunión

Seúl (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, cumple hoy años en una jornada en la que no hay previstas grandes celebraciones y en vísperas de la primera reunión de alto nivel entre las dos Coreas en más de dos años. A diferencia de los días en los que se conmemoran los nacimientos de su padre y su abuelo, el cumpleaños del actual líder, el tercero de la dinastía Kim, no es un festivo nacional en Corea del Norte y no suele incluir ninguna gran celebración.

GLOBOS DE ORO CINE

"Tres anuncios en las afueras" se abre paso en los Globos de Oro

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- "Tres anuncios en las afueras" fue la gran protagonista de la 75 edición de los Globos de Oro con cuatro premios, arrebatando el brillo a "La forma del agua", que, sin embargo, se llevó el premio al mejor director para el mexicano Guillermo del Toro. "Tres anuncios en las afueras"", una comedia negra sobre los intentos de una madre de que se haga justicia a su hija asesinada, se alzó con la victoria en las categorías de mejor película de drama, mejor actriz (Frances McDormand), mejor actor de reparto (Sam Rockwell) y mejor guion (Martin McDonagh).

GLOBOS DE ORO

La alfombra roja de los Globos de Oro se tiñó de negro y de activismo

Los Ángeles (EEUU) (EFE).- La alfombra roja de la 75 edición de los Globos de Oro se tiñó por completo de negro, reflejo del movimiento "Me Too", cuyo objetivo es denunciar el acoso sexual a las mujeres en Hollywood, y contó con activistas invitadas por algunas de las mayores celebridades de la industria. "Es histórico", dijo a Efe el venezolano Édgar Ramírez, uno de los presentadores de la gala. "Estamos todos vestidos de negro en solidaridad con las víctimas y las personas valientes que denunciaron sus historias de acoso y abuso sexual", añadió.