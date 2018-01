El Gobierno culpa a la concesionaria del colapso de la AP-6 por la nieve

Madrid, 8 ene (EFECOM).- Tras la nevada que colapsó este fin de semana la AP-6 y dejó atrapados a miles de conductores, el Gobierno ha culpado a la concesionaria de la autopista de esa situación y le ha abierto un expediente informativo, en tanto que la oposición ha responsabilizado al Ejecutivo y ha pedido la dimisión de alguno de sus miembros.

Hasta el Defensor del Pueblo ha intervenido y, de oficio, ha pedido a los ministerios de Interior y Fomento información sobre ese colapso, que intuye se produjo por "disfuncionalidades" e, incluso, "imprevisiones".

Mientras, esta misma tarde, y convocado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha reunido el Comité Estatal de Coordinación para analizar las actuaciones llevadas a cabo por parte de los organismos y empresas implicados durante el temporal de nieve que azota la península.

Con la asistencia del responsables de Tráfico, Guardia Civil, Carreteras, Protección Civil y Emergencias, de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de la AEMET, el Comité ha estudiado la aplicación de medidas para flexibilizar, agilizar y reforzar la respuesta cuando se bloqueen carreteras por temporales.

El Comité ha lamentado lo sucedido y ha propuesto que organismos como la Dirección General de Tráfico, Protección Civil o la Dirección General de Carreteras puedan activar a la UME en casos de bloqueos de carreteras por temporal.

A lo largo de la jornada el tráfico ha mejorado en la red viaria, si bien persistían las dificultades a causa del temporal en más de cien carreteras. La nieve ha afectado también a 13.727 escolares de Castilla y León, que se han quedado sin clase.

Una jornada en la que se han sucedido las críticas a la gestión del Gobierno, pero también a Iberpistas (concesionaria de la AP-6), que se ha defendido y ha señalado que se aplicó "el protocolo de máximo nivel de actuación" en caso de nevada y que cuando se comprobó que era insuficiente, solicitó el corte de la vía.

No opina así el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que ha confirmado la apertura del expediente informativo a Iberpistas y se ha remitido a sentencias del Tribunal Supremo que apuntan a la responsabilidad de las concesionarias en casos similares.

De la Serna ha insistido en que la concesionaria tiene la obligación de disponer de los medios necesarios y suficientes y de adoptar las decisiones relacionadas con la gestión, y ha dicho que la orden de cortar y luego reabrir el tráfico "no fue compartida ni se hizo en coordinación con Fomento".

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, en una ronda de declaraciones a diferentes radios ha matizado sus palabras de ayer, en las que culpaba a algunos conductores por "no enterarse" de las advertencias de no circular con la nevada, y ha resaltado que no fue culpa exclusiva de ellos, sino una circunstancia más.

En el reparto de culpas, el PP se ha decantado por responsabilizar a Iberpistas del bloqueo. Su coordinador general, Fernando Martínez Maillo,ha recordado que los conductores pagan un peaje, que "no es nada barato", con la confianza de poder circular en condiciones de normalidad y seguridad.

PSOE y Ciudadanos han solicitado la comparecencia de Zoido y De la Serna en el Congreso, cámara a la que el primero y Gregorio Serrano quieren acudir, a petición propia, para explicar las circunstancias que dejaron atrapados a miles de coches.

Además, los socialistas han exigido la dimisión del director de Tráfico por su "nefasta gestión" de la nevada, como también lo ha hecho la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha censurado la "improvisación" de la DGT y la falta de agentes.

Podemos, por su parte, quiere que sea Iberpistas la que pague el coste que supuso el rescate de los vehículos y ha instado a Fomento a que se lo exija a la concesionaria.

Y para que los usuarios que sufrieron las consecuencias de la nevada puedan recibir una indemnización por los daños sufridos, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha una acción judicial colectiva.

Precisamente, Antonio Rodríguez, un abogado zamorano que estuvo atrapado durante horas en la AP-6 por la nevada, ha puesto en marcha una plataforma de afectados para plantear la demanda civil correspondiente.