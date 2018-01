Zou Feddal, un baluarte que no es suficiente

Sevilla, 8 ene (EFE).- Zou Feddal, central marroquí del Betis, se ha erigido en el baluarte defensivo de los de Quique Setién pese a que su presencia no ha sido suficiente para tapar las carencias de un equipo que, pese a que con él ha ganado en solidez, es el tercer más goleado de Primera (34) tras Deportivo (35) y Las Palmas (40).

Zouhair Feddal Agharbi, nacido en Tetuán hace 28 años, es un puntal del Betis y, desde el centro de su defensa, es la base de la columna vertebral bética junto al mediocentro defensivo Javi García, el centrocampista mexicano Andrés Guardado, el capitán Joaquín Sánchez y el goleador Sergio León.

El defensa marroquí volvió a jugar el pasado sábado un partido monumental ante el eterno rival, el Sevilla, en el que tiró de jerarquía en defensa y marcó de cabeza su tercer gol de una temporada en la que los verdiblancos han acusado en exceso la ausencia por lesión del experimentado zaguero.

Como "adrenalina pura" definió el central el gol que le marcó al Sevilla a centro de Joaquín Sánchez, el segundo de la 'manita' que le endosó el Betis al Sevilla (3-5) en un derbi en el que el defensa auguró que su equipo iba a demostrar que "reina" en la Sevilla futbolística, a la que llegó el pasado verano procedente del Alavés.

La lesión en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda ha lastrado esta temporada a Feddal y, con ello, al sistema defensivo de los de Setién, tan arriesgado como dependiente de la jerarquía de un central de los que hacen mejor a los que tiene al lado, caso del argelino Aïssa Mandi, y que cubre los huecos de los laterales profundos con los que gusta de jugar el técnico cántabro.

La ausencia desde la jornada sexta de Feddal, sancionado para el próximo partido ante el Leganés junto a Mandi, coincidió con el bajón de juego del Betis, tanto como su reaparición en la decimoquinta ante el Atlético de Madrid lo hizo con la mejoría y consistencia de los béticos en los últimos cuatro partidos.

El 1,90 de estatura hace que Zou Feddal domine el juego aéreo y no le lastra a la hora de jugar con criterio el balón en el ya matizado juego de toque y toque de Setién, aunque no ha sido suficiente para que el sistema defensivo global del cántabro no tenga agujeros tan hondos y seguidos como el de las jugadas a balón parado.

Las faltas, los saques de esquina y los balones laterales, como se volvió a evidenciar el pasado sábado en el estadio sevillista, son la principal rémora de un equipo que sólo es superado en goles recibidos por Las Palmas y el Deportivo de La Coruña.

Feddal, quien firmó por el Betis para la presente temporada y tres más, es de los centrales que tira tanto de galones como de la dilatada experiencia ganada a pulso en una trayectoria nada fácil que se inició cuando llegó a España aún en edad juvenil para completar su formación en diversos clubes de categorías inferiores, ente ellos el filial del Espanyol.

Su primer contrato profesional, tras un breve paso por el Fath de Rabat, fue en el Parma y, con sendas cesiones al Palermo y al Siena, disputó una cincuentena de partidos entre la Serie A y la Serie B italianas.

No obstante, su eclosión en la élite llegó en el Levante, donde jugó 30 partidos en la temporada 2015-16 y la campaña pasada en el Alavés, con el que participó en 33 encuentros oficiales y se proclamó subcampeón de la Copa del Rey antes de ser fichado por el Betis.