Díaz exige a Rajoy que deje "el regateo" y proponga un modelo de financiación

Albaida del Aljarafe , 8 ene .- La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha urgido hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, a que abandonen las "excusas, el tacticismo y el regateo" y propongan un modelo para reformar la financiación autonómica.

"No puede ser que hace un año dijeran que iba a haber un nuevo modelo y ahora Cristóbal Montoro se ría y diga que hasta que no haya Gobierno en Cataluña no hay modelo de financiación. Esto no es serio", ha criticado durante la inauguración de un centro de salud en Albaida del Aljarafe (Sevilla).

En declaraciones a los periodistas, ha enfatizado que "quieran o no quieran" Rajoy y Montoro tienen que ponerse a trabajar, "no buscar más excusas", dejar el "tacticismo y el regateo" y plantear a las comunidades un nuevo sistema de financiación

"Estamos hablando de abrir hospitales, centros de salud, de contratar a médicos, a docentes, de garantizar la educación publica o de atender a los dependientes y eso no puede esperar", ha advertido.

Díaz, que ha subrayado que la obligación del Gobierno es presentar un nuevo modelo para debatirlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha recordado que la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) así lo establece y que tanto Rajoy como Montoro adquirieron este compromiso con las CCAA en la última Conferencia de Presidentes Autonómicos de enero de 2017.

Según la presidenta de la Junta, si no cumplen con su compromiso "pondrán en evidencia la falta de rigor, de seriedad y que se están riendo de las comunidades y de la ciudadanía".

"Los ciudadanos -ha apostillado- no pueden esperar a que a ambos (por Rajoy y Montoro) les apetezca ponerse a trabajar y hacer lo que tienen que hacer para que los servicios públicos en este país estén garantizados".