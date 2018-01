Zaldua: "Ha sido muy especial enfrentarme a mi equipo"

Leganés , 7 ene .- Joseba Zaldua, jugador cedido por la Real Sociedad al Leganés, dijo que fue "especial" para él medirse al conjunto vasco en un encuentro que se ha saldado con victoria por 1-0 para su actual club.

"Ha sido algo muy especial para mi enfrentarme a mi equipo. Por suerte para nosotros hemos conseguido empezar bien el año con la victoria en Copa ante el Villarreal y luego con este partido contra la Real. Esperemos seguir en esta racha", declaró en zona mixta.

En relación al choque, opinó: "Sabíamos el partido que nos íbamos a encontrar, que ellos iban a tener la posesión del balón y que nosotros teníamos que tener paciencia y aprovechar nuestras ocasiones. Ha sido la dinámica del partido".

"Ellos prácticamente han tenido en todo momento el balón y nosotros en alguna contra o en alguna jugada aislada hemos creado alguna ocasión. Por suerte hemos conseguido meter el gol que nos ha dado los tres puntos. Para nosotros son muy importantes", indicó.

Zaldua aseguró que no veía este choque como una forma de reivindicarse: "Siempre he dicho que no tengo que demostrar a nadie qué soy y qué no soy. Tengo muy claro el tipo de jugador que soy e intento hacerlo lo mejor posible todos los partidos. A alguno le gustará y a otros no, pero con lo que me quedo es con dar todo cada partido e irme con la conciencia tranquila a casa".

Asimismo, mostró su satisfacción por poder disputar el encuentro pese a estar cedido: "No depende de mí. Esas decisiones las toma el club y son sus ideas o la política de hacer esas cosas. A mí, mientras me dejen jugar, contento".

El lateral no quiere pensar en las competiciones europeas pese a que el Leganés se encuentra cerca de los puestos que dan acceso a las mismas.

"Lo mejor es ir día a día. Es lo que estamos haciendo. Intentar competir cada partido con nuestra mejor intención y con todo el compromiso del mundo. Es lo que nos ha llevado a estar con veinticuatro puntos en estos momentos. Hay que seguir en esa dinámica", destacó.

Por último, habló de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey que les mide con el Villarreal y cuyo desenlace tendrá lugar esta semana tras ganar 1-0 en la ida: "Tenemos puesta mucha ilusión en esa competición, llevamos un buen resultado de Butarque. Esperemos poder pasar de ronda y darle una alegría a la afición".