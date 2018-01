Seis meses después de su caída, Ion Izagirre vuelve en el Tour Down Under

Madrid, 7 ene (EFE).- Seis meses después de fracturarse dos vértebras a consecuencia de una caída en la contrarreloj inaugural del Tour de Francia en Dusseldorf (Alemania), el ciclista español Ion Izagirre regresará a la competición en el Tour Down Under australiano, del 16 al 21 de enero.

Aquella caída frustró todas sus aspiraciones y dijo adiós a la temporada con sólo 41 días de competición.

"No me puedo quejar. Estoy entrenando bien, con normalidad. Me estoy encontrado físicamente muy bien. En cuanto a los test, estoy parecido al año pasado, y no he tenido molestias y problemas de espalda. Incluso probé la cabra (bici de contrarreloj) por primera vez después de la caída. No he tenido ninguna molestia, ni dolor ni nada parecido. La cosa va bien", afirma en un comunicado.

Tampoco ha ganado peso, pese a la inactividad. "Nunca he tenido problemas de peso. Estoy igual, sólo con los gramos de la placa", bromeó el corredor del equipo Bahrein Merida.

Asegura que, ante su regreso a la competición, se siente "como un neoprofesional", por las ganas que tiene de competir. "Todo ha ido sobre ruedas, sin ningún contratiempo especial, cumpliendo los plazos, despacio, pero seguro. Pedí expresamente al equipo comenzar antes, sobre todo para verme yo mismo cómo puedo estar en competición. Sobre todo, la confianza en la bici, en el pelotón, en las bajadas, a la hora de arriesgar... Cuanto antes empiece a coger la confianza, mejor".

Su calendario para 2018 incluye el Tour Down Under, Abu Dabi, Tirreno-Adriático o París-Niza, Vuelta al País Vasco, las tres clásicas de las Árdenas, Amstel Gold Race, Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja, el Tour de Romandía, el Tour de Suiza, el Tour de Francia y la Vuelta a España.

"El año pasado", señaló, "conforme se acercaba el Tour sí que lo prepararé bien para intentar estar en la pelea de la general, luchar por el top-10. Ahora bien, lo que marco yo para empezar la temporada es lo de los últimos años: las vueltas de una semana. Mi palmarés lo avala. Son carreras en las que me encuentro bien".

"Y cada año que pasa conozco más las vueltas, los puertos, porque son recorridos parecidos y afrontas las carreras con más serenidad y calma. Además, (Vincenzo) Nibali hará el Tour como líder y le ayudaremos en todo lo que podamos. Y eso quita presión", admitió.

Una novedad es que tendrá de nuevo a su hermano Gorka a su lado. "Sí, después de este año nos juntamos otra vez en Bahrein. La verdad es que ya tenía ganas de que estuviese otra vez a mi lado. Yo creo que si va todo bien, podemos hacer una buena temporada, aportar al menos grandes resultados", concluye.