Pizzi y Jonas dan la victoria al Benfica frente al Moreirense

Lisboa, 7 ene (EFE).- El Benfica dio cuenta hoy del Moreirense (0-2) gracias a los tantos anotados por el internacional luso Pizzi -ex jugador del At. Madrid- y el brasileño -ex del Valencia-, Jonas.

La primera parte fue de dominio total de los encarnados, que se adelantaron en el minuto 23 tras un remate certero de Pizzi, ex jugador del Atlético de Madrid.

El arranque del segundo período fue más equilibrado, con un Moreirense que pudo igualar la contienda hasta en dos ocasiones, aunque las buenas intervenciones de Bruno Varela lo impidieron.

Cuando más peligro llevaban los de Moreira de Cónegos, llegó en el minuto 74 el tanto que sentenciaba el encuentro, obra de Jonas, el máximo goleador de la Liga de Portugal con veinte dianas.

Destacó en la primera parte el lateral español, exjugador del FC Barcelona, Alejandro Grimaldo, mientras que por los locales el más sobresaliente fue el portero Jhonathan, que protagonizó excelentes intervenciones.

Con esta victoria, el Benfica es segundo con 40 puntos, los mismos que el Sporting y 2 menos que el Oporto, aunque con un partido más que ambos.