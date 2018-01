Osasuna elogia la "deportividad" del Valladolid al jugar tras el aplazamiento

Pamplona, 7 ene (EFE).- Osasuna ha elogiado la "deportividad" del Real Valladolid al aceptar jugar esta mañana en las 24 horas siguientes a la suspensión del partido fijado inicialmente para la tarde del sábado, en cumplimiento de una circular federativa, al contrario de lo sucedido el 1 de diciembre ante el Nàstic.

El club navarro ha deseado un "buen viaje de regreso" a los aficionados del Valladolid y a la expedición blanquivioleta, "un equipo que sabe cumplir el reglamento con deportividad", ha destacado Osasuna.

La entidad rojilla hace alusión a una nueva circular federativa para esta temporada que insta al club visitante a "procurar" jugar un partido suspendido en las 24 horas siguientes, algo que no ocurrió con el Nàstic el 1 de diciembre.

El club catalán no cumplió la circular federativa en diciembre y fue sancionado por el Comité de Competición con una multa de 602 euros, aunque desestimó la petición de Osasuna de concederle los tres puntos por "incomparecencia" del Nàstic y el partido se jugará el jueves 18 de enero en El Sadar.

Más de una treintena de personas han trabajado hoy desde las siete de la mañana para retirar la nieve acumulada y dejar el césped de El Sadar en condiciones para disputar el partido, que ha ganado Osasuna por 4-2.

El entrenador osasunista, Diego Martínez, ha afirmado que el partido "se ha empezado a ganar a las siete de la mañana", en referencia al trabajo de los operarios del club, a los que ha dedicado el triunfo.

Uno de los protagonistas del partido ha sido el canterano Kike Barja, brillante en su debut en El Sadar tras salir en la segunda parte, participar en el 3-2 y marcar el 4-2.

"Es un día espectacular. Ganar el partido y marcar gol. He cumplido mi sueño y tocar disfrutar, pero sé que tengo que seguir trabajando y no he hecho nada", ha dicho el centrocampista navarro.