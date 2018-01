Omar Ramos:"Mi objetivo es seguir en el Leganés hasta que acabe la temporada"

Leganés , 7 ene .- Omar Ramos, extremo canario del Leganés que ante la Real Sociedad volvió a tener minutos después de más de tres meses lesionado, aseguró que su deseo es seguir en el club madrileño hasta el final de temporada pese a que se especula con su posible salida en el mercado de invierno.

"He hablado con el club ya porque quería saber qué pensaban y qué querían. Mi objetivo es seguir aquí hasta que acabe la temporada y luego ver qué pasa. Nunca he dicho que quiero salir. Se ha dicho por ahí que yo voy a salir pero el Leganés no me han dicho nada. Si ellos quieren que salga, que me lo digan y veremos qué pasa. Pero yo estoy a gusto aquí, me siento como en casa en Leganés y me quedan otros seis meses", expresó.

Sobre sus problemas físicos, explicó: "Llevaba mucho tiempo sin jugar. El año pasado tuve una lesión que me impidió estar en la segunda vuelta. Este año empecé jugando los primeros cinco partidos y volví a lesionarme otros tres meses. Desde que estamos en Primera no he tenido muchas oportunidades por las lesiones.

"La gente dice que me lesiono mucho. Llevo casi diez años de profesional y nunca he tenido lesiones graves. La única fue la del año pasado y no me la hice yo sino que me lesionaron. Creo que la gente a veces habla más de la cuenta. Son cosas que pasan, son golpes que me han dado y con eso yo no puedo hacer nada", subrayó.

Ramos, que salió tras el descanso, ayudó a su equipo a lograr un triunfo por 1-0 que le acerca a los puestos europeos: "Siempre hay que pensar en el día a día. Hoy estás arriba y en tres o cuatro semanas estás en la pelea por no bajar. La Primera División es muy complicada. Ahora estamos bien, muy contentos con los puntos que tenemos. Pero esto cambia muy rápido".

"Ahora estamos más cerca de Europa que de descender y el objetivo es estar cuanto más arriba mejor. Tenemos grandes jugadores para estar peleando con los de arriba y lo hemos demostrado en la primera vuelta. Ganarnos es complicado. Jugando así vamos a estar más cerca de estar arriba que abajo", añadió.

Otro objetivo es superar los octavos de final de la Copa del Rey ante el Villarreal, algo que intentarán lograr esta semana haciendo buena la victoria por 1-0 en la ida.

"Llevamos dos partidos ganados de dos y estamos contentos, con confianza. Ahora tenemos un partido muy complicado en Villarreal, será difícil. Hay que intentar pasar de ronda, porque es una cosa muy bonita para el Leganés y por darle una alegría a la gente", comentó.

Asimismo, agradeció el apoyo de los aficionados: "Desde que llegué el primer día me he sentido muy bien, muy querido y yo intento hacer lo que sé para ayudar al equipo. La afición siempre ha estado conmigo y yo intento hacerlo lo mejor posible para que siga siendo así. Contento con cómo me han tratado desde que llegué".