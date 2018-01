Odriozola: "Creamos muchas ocasiones pero nos falta un poco de certeza en el

Leganés , 7 ene .- Álvaro Odriozola, lateral de la Real Sociedad, mostró su disgusto tras la derrota del conjunto vasco ante el Leganés en Butarque y opinó que al equipo le falta un mayor acierto de cara a puerta.

"Queríamos ganar hoy para empezar con buen pie. Creo que en la primera parte el juego del equipo ha sido muy bueno, moviendo el balón de lado a lado y buscando posibilidades, creando ocasiones claras de gol. No hemos conseguido materializarlas, nos está costando bastante porque creamos muchas pero nos falta un poco de certeza dentro del área", dijo en zona mixta.

"La segunda parte ha sido más igualada, ellos estaban muy recogiditos atrás, teniendo claro que querían tener una y meterla. Es lo que ha pasado. En el fútbol si no metes gol no vas a ganar. Ellos lo han hecho y se llevan el partido", añadió.

En ese sentido declaró: "Nos está faltando quizás en este tramo de la temporada un poco de certeza en el área, algo más de agresividad para hacer gol. Hay que trabajar durante la semana. El fútbol te da una revancha y nosotros la tenemos contra el Barcelona, que vamos a salir a por todas".

Pese a la derrota, Odriozola fue uno de los más destacados del partido: "Después de las vacaciones uno se siente más fresco. Mi juego es muy físico, uno tiene que estar siempre muy bien físicamente. Ahora me encuentro muy bien. Contento en el plano personal pero no me puedo ir contento a casa porque el equipo ha perdido".

Además no quiso hablar de una posible salida al final de la temporada: "No me pongo a pensar en eso. Lo único que quiero es hacerlo lo mejor posible para que el equipo sume. Hoy el equipo no ha sumado así que no me puedo ir contento a casa".

Por otro lado hizo mención al próximo partido, ante el Barcelona: "Esto es muy largo. Como empecemos a meter goles y sigamos limando algunos puntos de nuestro juego estoy seguro de que vamos a ir para arriba, segurísimo. Estamos trabajando en ellos, también por nuestra afición que lo está pasando mal. Estaría bien ganar al Barcelona para darles una victoria que la necesitan tanto ellos como nosotros".