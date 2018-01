Joan Plaza celebró su partido 400 en la ACB con su victoria número 250

Málaga, 7 ene (EFE).- El técnico del Unicaja, Joan Plaza, celebró este sábado su partido 400 en la Liga Endesa ACB con su victoria número 250 en la máxima categoría, al derrotar por 96-76 al Monbus Obradoiro en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga.

Plaza debutó como entrenador en la ACB en la temporada 2006-07 con el Real Madrid, al que dirigió durante tres campañas, con 47 partidos en la primera; 36 en la 2007-08; y 38 en la 2008-09.

En el banquillo del club madridista, el barcelonés consiguió en su primer año los títulos de la Liga Endesa y de la Copa ULEB.

A continuación fichó por el antiguo Cajasol de Sevilla en la campaña 2009-10, en la que estuvo al frente del equipo hispalense en 37 encuentros de la Liga Endesa, mientras que sumó 34 en la 2010-11 y 36 en la 2011-12.

Al dejar el club sevillano se comprometió con el Zalgiris de Kaunas lituano, con el que estuvo una temporada, para fichar en la 2013-14 por el Unicaja, en el que lleva hasta ahora cinco campañas, con 172 partidos y el título de la Eurocopa obtenido la pasada temporada como su principal logro.

Sobre esta efemérides, Joan Plaza declaró a los periodistas, tras ganar frente al Obradoiro, que "hay muchas cosas bonitas, muy agradables", en esta trayectoria y que sería "injusto" no acordarse de "muchos" que le "ayudaron a llegar aquí".

También recordó los títulos conseguidos con el Real Madrid y el Unicaja, y la final de la Eurocopa que perdió con el Cajasol ante el Unics Kazan ruso, el 17 de abril de 2011.

"Es verdad que me dejaré la vida, pero me dedico a lo que quiero y dejo un buen rastro, por lo que estoy agradecido a la gente que me ha querido", subrayó el técnico barcelonés del Unicaja.