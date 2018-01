Carlos Castro rompe una sequía de ocho meses sin marcar con el Sporting

Gijón, 7 ene (EFE).- El delantero canterano del Sporting Carlos Castro abrió este sábado el marcador ante el Córdoba logrando de esta manera romper una sequía goleadora que se prologaba más de ocho meses, ya que su anterior gol lo logró el 22 de marzo en la jornada 33 de la pasada temporada ante el Osasuna, en Pamplona.

"Tenía muchas ganas de marcar, pero es solo un gol, no me puedo quedar, ahí tengo que seguir entrenando al máximo", ha manifestado Castro tras la sesión de recuperación realizada por la plantilla rojiblanca esta mañana, en la que no participaron por molestias Santos y Rubén García, que se ejercitaron en el gimnasio.

El delantero asturiano ha reconocido que "todos los jugadores buscan minutos, pero hay que ganárselos en los entrenamientos", por lo que ha asegurado que va a emplearse "al cien por cien" para que el entrenador siga confiando en él.

Carlos Castro no está gozando de muchos minutos esta temporada, pero Rubén Baraja le dio la titularidad ante el Córdoba y respondió marcando el primero de los tres goles del Sporting y el delantero considera que con "el nuevo entrenador se están trabajando nuevos conceptos y se va a notar la mejora".

"Baraja quiere intensidad, que cada jugador dé el máximo y que se aprovechen las oportunidades", ha señalado Carlos Castro quien ha asegurado sentirse "cómodo" formando pareja de ataque con Michael Santos y cree que tienen "características muy parecidas".

Ante el Córdoba, uno de los jugadores más destacados fue el portero Diego Mariño, no sólo por dos paradas providenciales sino con el inicio de las jugadas, especialmente la segunda, que propiciaron los dos primeros goles, lo que ha llevado a Castro a afirmar que "está en un momento espectacular".

El delantero ha descartado una salida en el mercado de invierno en busca de más minutos de los que ha tenido este temporada y ha afirmado que su intención "es convencer al entrenador".