Zidane: "Sabemos de la dificultad del partido de mañana"

Madrid, 6 ene (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se refirió al encuentro liguero que deberá enfrentar a los suyos contra el Celta de Vigo en Balaídos y valoró a su rival como un 'muy buen equipo'.

"Creo que es un muy buen equipo de esta liga, lo están haciendo bien, trabajan bien, son buenos jugadores. Lo que están haciendo es muy bueno y sabemos la dificultad del partido de mañana. Dicho eso, me interesa más qué es lo que nosotros vamos a intentar hacer", explicó en rueda de prensa.

El francés considera que ahora vienen momentos importantes para el plantel: "Los momentos en los que hay que estar a la altura y mostrarse fuertes a mí me entusiasman mucho. A los jugadores, lo mismo. Nos quedan tres o cuatro meses de competición en los que no tenemos margen para el error y cada vez que cometamos uno, habrá una sentencia. Nos anima y es bueno pensar que no tenemos margen para el error".

De cara a esta cita Zidane no podrá contar con los lesionados Karim Benzema y Sergio Ramos. Preguntado por los problemas físicos del segundo, apuntó: "Sabemos que perdemos mucho porque es nuestro líder, nuestro capitán. Le queremos siempre con el equipo. Pero son cosas que pasan".

"Sintió el jueves una molestia. Hicimos la resonancia y al final el resultado es que tiene algo. Como siempre, no queremos arriesgar. La temporada es larga y lo que queremos es que se ponga bien rápidamente. Ojalá sea poco para nosotros y para él", añadió.

Zidane opinó que las lesiones musculares son cosas del fútbol, no solo de su equipo: "En todas las plantillas hay lesionados, toda la vida. Eso siempre pasa. No es solo cuestión de entrenamiento. Cada uno tiene su vida, sus cosas, su momento alto y bajo. En la vida es así. Las lesiones son un poco eso".

"Hay jugadores que cuando en su vida tiene cosas, le pueden pasar lesiones. Esto no va a cambiar y no creo que sea solo en el Madrid, creo que en todos los equipos pasa eso. Es verdad que aquí hemos tenido lesiones de jugadores importantes y se habla más que en otro sitio", comentó.

Asimismo descartó que Cristiano Ronaldo pueda salir del club como publican algunos medios de comunicación: "Cristiano es un jugador del Real Madrid, creo que lo que él desea es acabar aquí y no le veo sin jugar en este club".

Por otro lado habló de la eliminatoria de la Liga de Campeones que deberá cruzarle con el París Saint-Germain: "Quedan muchas cosas antes de ese partido, pero claro que lo tenemos en cuenta y lo tenemos en nuestra cabeza. Aún así quedan muchos partidos antes y la mejor manera de preparar el catorce de febrero es jugando bien ahora".