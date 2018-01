Míchel: "Tres goles en contra hacen daño, tenemos que mejorar en defensa"

Madrid, 6 ene (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Rayo, lamentó la derrota frente al Nàstic, que se produjo en el tiempo añadido, y declaró que tres goles en contra en casa "hacen daño" y su equipo debe "mejorar en defensa" en los próximos partidos.

El Nàstic de Tarragona venció en Vallecas (2-3) al Rayo con un gol de Manu Barreiro en el tiempo añadido que sirvió para romper el empate que en el minuto 89 había logrado el equipo madrileño.

"Tenemos que mejorar lo que hicimos mal hoy, pero a los jugadores hay que felicitarles por la actitud, las ganas y el compromiso, que es lo que nos pide la afición", dijo Míchel.

"No hemos tenido acierto y en nuestro área no hemos sido contundentes. Si nos han hecho tres goles algo hemos hecho mal, aunque el equipo dio todo en entrega, pero no supo defender la última jugada", confesó.

"Mantener la portería a cero es una asignatura pendiente en la que se tiene que involucrar todo el equipo, porque atacamos diez y defendemos diez", apuntó.

Míchel declaró que su equipo tiene "que dar el cien por cien en cada balón, como si fuera el último", y aseguró que deben "mejorar detalles" para volver a la senda de la victoria en próximos partidos.