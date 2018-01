Duelo vital entre los dos últimos para empezar con otra cara el nuevo año

Sevilla/Lorca , 6 ene .- El Sevilla Atlético y el Lorca FC dirimen este domingo un duelo vital entre los dos últimos clasificados de LaLiga 1/2/3, que han encadenado tres y cuatro derrotas, respectivamente, y a los que por ello sólo les vale la victoria para coger confianza y empezar con otra cara el nuevo año.

El filial sevillista, último con 13 puntos, a 3 del conjunto murciano, cierra la primera vuelta con la obligación de lograr su primer triunfo del curso en casa para así alcanzar al vicecolista, un Lorca que ha perdido en sus tres visitas anteriores a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

El técnico local, Luis García Tevenet, cuyo puesto se encuentra amenazado por los malos resultados, acumula dos bajas en el centro de la zaga, ya que por sanción no podrán actuar ni Berrocal ni el argentino Konik, ni tampoco José María Amo, lesionado para el resto de la temporada, de modo que actuará el uruguayo Cristian González.

En el centro del campo también faltará por acumulación de amonestaciones el camerunés Yan Eteki, lo que deja el doble pivote en manos de Fede San Emeterio y Felipe Carballo, a no ser que el técnico sevillano se decida por un medio campo de tres componentes para dar entrada al georgiano Aburjania.

El extremo juvenil Álex Pozo volverá a actuar como falso ariete, debido a las lesiones de tobillo de última hora de los dos delanteros centro del plantel sevillista, Marc Gual y Carlos Fernández.

En declaraciones a Efe, Tevenet indicó que le "gustaría comenzar 2018 ganando", porque "en 2017 no llegaron los resultados" pese a "haber competido bien", con lo que "una victoria haría que los jugadores confiasen en el trabajo" y "ojalá se cumpla eso de año nuevo, vida nueva".

Tevenet calificó al Lorca como un rival cuyo "único objetivo es buscar la salvación", aunque desconoce "qué equipo" se va "a encontrar", ya que llegan a Sevilla "con un entrenador nuevo".

Mientras, el Lorca Fútbol Club, con la novedad de Fabri González en el banquillo ocupando el puesto que dejó el destituido Curro Torres, afronta el encuentro muy necesitado después de haber encadenado cuatro derrotas, la última de ellas por 0-1 frente al Club Atlético Osasuna.

Esa mala racha tiene a los murcianos en el vigésimo primer y penúltimo puesto con 16 puntos sumados en 20 jornadas, tres más de los que tiene el filial sevillista, que es el colista.

La zona de salvación queda a cinco puntos del Lorca FC y a ocho del Sevilla Atlético, por lo que ganar se antoja fundamental para hacer posible una reacción que permita a unos y a otros salir del fondo de la tabla.

"Es un partido muy importante, pero no podemos meterle a los jugadores la presión de tener que ganar imperiosamente y eso sería un enemigo más. Si ganamos no estaremos salvados y si perdemos no habremos descendido", ha apuntado Fabri, quien ha destacado "la actitud impecable" de los jugadores de su plantilla.

"Ahora eso tiene que refrendarse en el terreno de juego", ha añadido el veterano técnico gallego, de 62 años.

El preparador del Lorca FC apela al carácter práctico más que por un juego brillante, que es lo que pregonaba su predecesor en el cargo.

"En esta categoría se compite desde atrás hacia adelante y con esto no quiero decir que vaya a ser éste un equipo defensivo o 'amarrategui'. Lo que no podemos hacer es empezar la casa por el tejado, sino que tenemos que hacerla desde abajo", ha dejado claro, al tiempo que ha indicado que "jugarán aquellos que estén bien a nivel físico y psicológico? y también los futbolistas que se lo merezcan".

Para este choque son baja varios jugadores por lesión, que son los defensas Antonio López y Adán Gurdiel y el delantero Rafael Fernández "Chumbi" más el extremo Andrés Pascual "Sito", quien ha abandonado la plantilla en el mercado de invierno para volver al filial del Valencia, club del que llegó cedido en verano.

- Alineaciones probables

Sevilla Atlético: Juan Soriano; Carmona, Cristian, Álex Muñoz, Matos; Fede San Emeterio, Carballo; Olavide, Boutobba, Curro; y Pozo.

Lorca: Dorronsoro; Pina, Fran Cruz, José Carlos, Peña; Cristian Bustos, Javi Muñoz, Carlos Martínez, Noguera, Abel Gómez; y Manu Onwu.

Árbitro: Gorka Sagués Oscoz (Comité Vasco).

Estadio: Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Hora: 12:00.