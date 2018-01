Domingo 7 de enero de 2018

ATLETISMO

---------

- Cross de Zornotza, en Amorebieta, y Maratón de Xiamen (China).

- Carrera solidaria de Reyes, en Madrid (9.00)

AUTOMOVILISMO

-------------

- Test oficial previo a las 24 Horas de Daytona (Circuito de Daytona), con Fernando Alonso. Sesiones libres (15.45). Clasificación GT Daytona (17.25, con Miguel Molina). Clasificación GT Le Mans (17.50, con Antonio García. Clasificación prototipos (18,15, con Fernando Alonso y Dani Juncadella). Libres (20.45) (FOTO)

AUTO MOTO

---------

- Dakar 2018, en Perú, Bolivia y Argentina (hasta 20). Información de Fernando Gimeno. (FOTO) (VÍDEO). 2ª etapa. Pisco-Pisco, de 278 kilómetros (267 de especial)

BADMINTON

---------

- Carolina Marín participa en la Liga India de Clubes con el Hyderabad Hunters. Este domingo juega en la cuarta jornada ante el Awadhe Warriors.

BALONCESTO

----------

- Liga Endesa, 15ª jornada (FOTO)

Tecnyconta Zaragoza-Movistar Estudiantes (12.30)

Montakit Fuenlabrada-UCAM Murcia (12.30)

Real Betis Energía Plus-Barcelona Lassa (12.30)

Herbalife Gran Canaria-RETAbet Bilbao Basket (13.00)

Divina Seguros Joventut-Real Madrid (18.00)

Delteco GBC-Iberostar Tenerife (18.00)

Baskonia-Valencia Basket (18.30).

- Liga Dia Femenina. 15ª jornada.

- LEB Oro. 17ª jornada (completa). Se decide el rival del Breogán en la Copa Princesa (Manresa, Prat y U. Financiera Oviedo).

- NBA (FOTO): Miami Heat-Utah Jazz ; Dallas Mavericks-New York Knicks; Phoenix Suns-Oklahoma City; Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs; Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks.

BALONMANO

---------

- Torneo Internacional de España, en Pontevedra y Vigo (FOTO). Bielorrusia-Argentina (17.00) y España-Polonia (19.00).

CICLISMO

--------

- Campeonatos de Australia.

ESQUÍ ALPINO

------------

- Copa del Mundo femenina. Eslalon en Kranjska Gora (Eslovenia) (09:30 y 12:15).

- Copa del mundo masculina. Eslalon en Adelboden (Suiza) (10:30 y 13:30).

FÚTBOL

------

- LaLiga Santander. 18ª jornada (FOTO)

Leganés-Real Sociedad (12.00)

Celta-Real Madrid (20.45)

Barcelona-Levante (16.15)

Athletic-Alavés (18.30)

Villarreal-Deportivo (18.30).

. Previa del Málaga-Espanyol (21:00)

. Resumen, clasificación y goleadores

. Españoles por Europa

- LaLiga 1/2/3. 21ª jornada:

Osasuna-Valladolid (12.00) (aplazado el sábado)

Sevilla Atletico-Lorca (12.00)

Albacete-Tenerife (16.00)

Huesca-Real Oviedo (18.00)

Leonesa-Numancia (18.00)

Almeria-Lugo (20.00).

. Clasificación, resumen y goleadores

- Liga Iberdrola femenina. 15ª jornada:

Betis - Sevilla (12:00)

Santa Teresa - Sporting Huelva (12:00)

Valencia - Fundación Albacete (12:30)

Granadilla Egatesa - Espanyol (13:00)

Barcelona - Levante (13:00)

- Francia. Copa. 1/64 de final. (hasta 8)

- Inglaterra. FA Cup. 1/32 de final (hasta 8): Newport-Leeds (13:00), Shrewsbury-West Ham (15:00), Tottenham-Wimbledon (16:00), Nottingham-Arsenal (17:00)

- Portugal, 17ª jornada (hasta 9): Chaves-Aves (12:45), Moreirense-Benfica (17:00), Sporting-Marítimo (19:00), Oporto-Guimaraes (21:15)

- México. Clausura. 1ª jornada: Cruz Azul-Tijuana; Monterrey-Monarcas Morelia; Pachuca-Pumas; Necaxa-veracruz; Toluca-Guadalajara.

- Costa Rica. Clausura. 1ª jornada: Grecia-Alajuelense; Universidad de Costa Rica-Club Sport Herediano; Limon-Municipal Pérez Zeledón; Santos de Guapiles- Guadalupe FC.

FÚTBOL SALA

-----------

- Primera División, 18ª jornada:

Levante-Palma Futsal ( 12:00)

Plásticos Romero Cartagena-O Parrulo Ferrol (12:00)

Ríos Renovables Zaragoza-ElPozo Murcia (12:00)

GOLF

----

- PGA Tour. Sentry Tournament of Champions, en The Plantation Course, en Kapalua (Hawai, EEUU). Restringido a jugadores que ganaron al menos un título en el circuito estadounidense la pasada temporada, entre ellos el español Jon Rahm.

HOCKEY PATINES

--------------

- OK Liga, 15ª jornada.

POLIDEPORTIVO

-------------

- Calendario deportivo de la semana

RUGBY

-----

- Liga Heineken, 13ª jornada

TENIS

-----

- Torneos masculinos de Brisbane (Australia) Final: Nick Kyrgios (AUS)-Ryan Harrison (USA); Doha, Pune (India).

- Torneo femenino Auckland (Nueva Zelanda) Final: Caroline Wozniacki (DIN)-Julia Goerges (ALE); y comienza Hobart (Australia).

VELA

----

- Volvo Ocean Race. Cuarta etapa, entre Melbourne y Hong Kong.

VOLEIBOL

--------