Setién considera "extraordinario poder vivir" el derbi sevillano

Sevilla, 5 ene (EFE).- El entrenador del Real Betis, Quique Setién, ha asegurado este viernes en rueda de prensa que sabe lo que "significa" el derbi sevillano que el sábado disputa su equipo "nada más llegar a esta ciudad" y ha considerado "extraordinario" el "poder vivirlo de esta manera".

Setién ha señalado que espera que "todo vaya bien" y que desea "dar una satisfacción a la afición al terminar" un encuentro en el que los centrocampistas Andrés Guardado y Javi García "podrán jugar", ya que ambos "llevan entrenado bien toda la semana" tras superar sus respectivas lesiones.

El entrenador bético ha anunciado que Rubén Castro, máximo goleador en la historia del betis que se reincorpora tras media temporada cedido en el fútbol chino, "irá convocado", aunque es "una pequeña incógnita saber cómo estará" puesto que "le puede faltar continuidad, pero ha venido bien".

Setién afrontará mañana el primero de los tres partidos de sanción que le impusieron tras su expulsión frente al Athletic, un castigo que se toma "con mucha resignación" e "impotencia porque es desproporcionado el hecho con las consecuencias".

"Me embarga una impotencia enorme, pero es lo que hay. No creo que haya dado motivos para ser sancionado de esta manera. No soy un entrenador dando instrucciones y órdenes durante todo el partido. No creo que mi ausencia tenga influencia. Los que estarán conocen nuestros registros y los futbolistas saben a qué jugamos", ha añadido al respecto.

El preparador cántabro todavía no sabe si quedarse "en casa a ver el partido por la tele" o estar "en un palco" del Sánchez Pizjuán, e ironizó al comentar que "quizás vaya a misa por la mañana a pedir perdón y a hacer examen de conciencia".

Quique Setién sí pedirá a sus hombres "un plus" debido a que "este derbi no es un partido cualquiera", por lo que exige "poner corazón e inteligencia para superar a un gran rival" y prevé un duelo "igualado entre dos equipos que se dejarán el alma, que tratarán de ganar más con el corazón que con la cabeza", por lo que cree "importante no dejarse llevar por las ganas".

El Sevilla afrontará este encuentro con un entrenador debutante en la Liga, el italiano Vincenzo Montella, un técnico "conocido por su labor en otros equipos", por lo que Setién cree "poder intuir más o menos podemos intuir cómo jugará" un equipo que "tiene jugadores de mucho nivel".

Para Setién, la pasión del derbi sevillano se basa en que "aquí todo el mundo es del Sevilla o del Betis, no es del Madrid ni del Barcelona", por lo que "todo eso se traslada al campo, el derbi es algo que trasciende a todo lo demás" y supone "una gran responsabilidad para los profesionales".