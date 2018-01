Sábado 6 de enero de 2018

AUTOMOVILISMO

- Test oficial previo a las 24 Horas de Daytona (Circuito de Daytona), con Fernando Alonso (hasta 7) (FOTO)

AUTO MOTO

- Dakar 2018, en Perú, Bolivia y Argentina (hasta 20). Información de Fernando Gimeno. (FOTO) (VÍDEO)

1ª etapa: Lima-Pisco, de 272 kilómetros (31 de especial)

BALONCESTO

- Liga Endesa, 15ª jornada (FOTO)

Unicaja-Monbus Obradoiro (19.00)

MoraBanc Andorra-San Pablo Burgos (21.00)

. Última hora de los partidos del domingo:

Tecnyconta Zaragoza-Movistar Estudiantes (12.30)

Montakit Fuenlabrada-UCAM Murcia (12.30)

Real Betis Energía Plus-Barcelona Lassa (12.30)

Herbalife Gran Canaria-RETAbet Bilbao Basket (13.00)

Divina Seguros Joventut-Real Madrid (18.00)

Delteco GBC-Iberostar Tenerife (18.00)

Baskonia-Valencia Basket (18.30).

- Liga Dia Femenina. 15ª jornada (y 7).

- NBA (FOTO): LA Clippers-Golden State Warriors; Brooklyn Nets-Boston Celtics; Detroit Pistons-Houston Rockets; Indiana Pacers-Chicago Bulls; Orlando Magic-Cleveland Cavaliers; Washington Wizards-Milwaukee Bucks; Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans; Sacramento Kings-Denver Nuggets.

. DOMINGO. Miami Heat-Utah Jazz ; Dallas Mavericks-New York Knicks; Phoenix Suns-Oklahoma City; Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs; Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks.

BALONMANO

- Torneo Internacional de España, en Pontevedra y Vigo (hasta 7) (FOTO). Polonia-Bielorrusia (18.30) y España-Argentina (20.30).

ESQUÍ ALPINO

- Copa del mundo masculina. Gigante en Adelboden (Suiza) (10:30 y 13:30).

- Copa del Mundo femenina. Gigante en Kranjska Gora (Eslovenia) (09:30 y 12:15).

ESQUÍ NÓRDICO

- Copa del Mundo de saltos. Torneo 4 Trampolines. Cuarta y última prueba, en Bischofshofen (Austria) (17:00). Kamil Stoch podría convertirse en el segundo saltador que gana las cuatro pruebas, como el alemán Sven Hannawald en la campaña 2001-2002.

FÚTBOL

- LaLiga Santander. 18ª jornada (FOTO).

. Crónicas de los encuentros del sábado:

Atlético de Madrid-Getafe (13.00)

Valencia-Girona (16.15)

Las Palmas-Eibar (18.30)

Sevilla-Betis (20.45).

. Previas de los partidos del domingo:

Leganés-Real Sociedad (12.00)

Celta-Real Madrid (20.45)

Barcelona-Levante (16.15)

Athletic-Alavés (18.30)

Villarreal-Deportivo (18.30).

- El Real Madrid se entrena en Veldebebas a las 11.00 (abierto para la prensa los primeros 15 minutos). Posterior rueda de prensa de Zidane. (FOTO) (VÍDEO)

- El Barcelona, que el domingo recibe al Levante, se entrena a las 12:00 en Sant Joan Despí. Rueda de prensa de Valverde. (FOTO) (VÍDEO)

- LaLiga 1/2/3. 21ª jornada.

. Crónicas de los encuentros:

Sporting de Gijón-Córdoba (16.00)

Osasuna-Valladolid (16.00)

Cádiz-Granada (18.00)

Rayo Vallecano-Nàstic (18.00)

Reus-Alcorcón (20.00)

Zaragoza-Barcelona B (20.30).

. Previas de los partidos del domingo:

Sevilla Atletico-Lorca (12.00)

Albacete-Tenerife (16.00)

Huesca-Real Oviedo (18.00)

Leonesa-Numancia (18.00)

Almeria-Lugo (20.00).

- Liga Iberdrola femenina. 15ª jornada:

Atlético de Madrid-Zaragoza (10.45)

Athletic Club-Real Sociedad (13.00)

Madrid CFF - Rayo (16:00)

- Inglaterra. FA Cup. 1/32 de final (hasta 8).

- Italia. Serie A. Se completa la 20ª jornada.

- Francia. Copa. 1/32 de final (todos el sábado).

- Portugal. Primeira Liga. 17ª jornada (hasta 9)

- México. Clausura. 1ª jornada: Puebla-Tigres; Atlas-León,

- Costa Rica. Clausura. 1ª jornada: Deportiva Carmelita-CS Cartaginés.

FÚTBOL SALA

- Primera División, 18ª jornada:

Movistar Inter-Osasuna Magna (13.15)

Peñíscola RehabMedic-Aspil Vidal Ribera Navarra (18.00)

Jaén Paraíso Interior-Naturpellet Segovia (18.30)

Barcelona Lassa-Catgas Energía (19.00).

GOLF

- PGA Tour. Sentry Tournament of Champions, en The Plantation Course, en Kapalua (Hawai, EEUU) (hasta 7)

HOCKEY

- Torneo de Reyes, en Barcelona (hasta 7)

NATACIÓN

--------

- Granada. La campeona olímpica de natación Mireia Belmonte entrega regalos a los niños ingresados en el Hospital San Cecilio de Granada (12.30) (FOTO)

POLIDEPORTIVO

- Sport Business:

. La Liga de Fútbol Sala crece en apoyos con el interés por la Copa de España.

. La tienda digital deportiva Tradeinn facturó 120 millones en 2017.

. Movistar dará nombre al Medio Maratón de Madrid 2018.

. La FEB retransmitirá en Twitter un partido de cada jornada de la Liga Día.

TENIS

- Copa Hopman, en Perth (Australia). Final: Suiza-Alemania.

- Torneos masculinos de Brisbane (Australia), Doha y Pune (India)

- Torneo femenino de Brisbane (Australia), Shenzhen (China) y Auckland (Nueva Zelanda).

VELA

- Volvo Ocean Race. Cuarta etapa, entre Melbourne y Hong Kong.

VOLEIBOL

- Superliga masculina. 12ª jornada (y 7)

