El Real Madrid regresa al trabajo mientras espera a Kepa

Madrid, 5 ene (EFE).- El Real Madrid regresa este viernes a los entrenamientos después de ganar 0-3 al Numancia en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey y ya vislumbra en el horizonte la llegada del portero Kepa Arrizabalaga, a un paso de fichar por el club blanco.

El guardameta del Athletic no se entrenó con su equipo este jueves y está a punto de firmar por la entidad madridista, con la que ya ha pasado el reconocimiento médico oficial en el hospital Sanitas La Moraleja, según adelantó OK Diario.

El Real Madrid pagará la cláusula de 20 millones de euros y podrá contar en sus filas con una de las promesas del fútbol español. Kepa, a sus 23 años, es uno de los porteros con más futuro de la Liga y Zinedine Zidane podrá tener a sus órdenes a un hombre con mucho recorrido.

Mientras se oficializa la llegada de Kepa, el Real Madrid se entrena con diferentes sensaciones. Por un lado, con la satisfacción de haber ganado 0-3 al Numancia, un resultado con el que dejó sentenciado su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey.

Sin embargo, por otro lado, la satisfacción no es completa, porque el juego del equipo de Zidane no convenció. Pese al abultado marcador, el Real Madrid no ofreció una buena imagen futbolística. El grupo de jugadores menos habituales, el que llaman el "plan B" que tan bien funcionó la temporada pasada, simplemente cumplió.

Los jugadores que saltaron al terreno de juego del Nuevo Estadio Los Pajaritos se llevaron la victoria con dos goles de penalti marcados por Gareth Bale e Isco Alarcón y con un tanto de Borja Mayoral en el descuento.

Entre medias, y con un jugador más por la expulsión del senegalés Pape Diamanka, el Numancia llegó a dominar el partido e incluso dispuso de oportunidades para empatar antes del tanto de Isco casi al final.

Ahora, el Real Madrid volverá a la Liga. Se enfrentará en el estadio de Balaídos al Celta de Vigo el próximo domingo y no puede fallar otra vez tras caer 0-3 ante el Barcelona y colocarse a catorce puntos del cuadro azulgrana con un partido menos.

Zidane recuperará a todos los jugadores a los que dio descanso y nombres como Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo Vieira y Toni Kroos estarán frescos para abordar un encuentro complicado.

El técnico francés tendrá otro día más para preparar el duelo mientras espera la llegada de Kepa, que, salvo sorpresa, será el primer refuerzo del mercado de invierno para el Real Madrid.