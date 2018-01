Pasecniks: "Sigo trabajando igual y mientras ganemos, lo demás no me importa"

Las Palmas de Gran Canaria, 5 ene (EFE).- El pívot letón del Herbalife Gran Canaria, Anzejs Pasecniks, ha asegurado que, aunque le cuesta hablar de sí mismo y le gusta más hacerlo de su conjunto, sigue trabajando igual de bien que la temporada anterior, y ha añadido que mientras el equipo gane, lo demás no le preocupa.

"Quizás no estoy jugando tantos minutos o no esté anotando tantos puntos como en la campaña pasada, pero eso no significa que esté haciendo mejor o peor papel. Mientras el equipo gane, lo demás no me importa", ha afirmado en rueda de prensa.

El jugador ha comentado al respecto que, a pesar de lo que puedan indicar los números, está aportando cosas en ataque y en defensa que a veces no se ven reflejadas en las estadísticas.

"No quiero decir que esté mejor o peor que la temporada pasada, sino que simplemente sigo trabajando igual que bien, aunque tal vez los rivales prestan más atención en mí esta temporada", ha señalado.

Con respecto al Bilbao Basket, que visitará este domingo el Gran Canaria Arena en partido de la jornada 15 de la Liga Endesa, ha resaltado que el Herbalife cuenta con la ventaja de poder preparar este choque con tranquilidad.

"A diferencia de otras veces, ahora tenemos cuatro días para preparar el encuentro de este domingo, lo cual es bueno para corregir los errores que tuvimos ante Alba Berlín, a pesar de haber conseguido la victoria. Hoy nos centraremos en la táctica y en lo que debemos hacer para ganar a Bilbao", ha revelado.

Pasecniks se muestra optimista de cara a que el Herbalife Gran Canaria sea cabeza de serie en la Copa del Rey, torneo que se jugará en la isla del 15 al 18 de febrero.

"Creo que tenemos la posibilidad de estar entre los cuatro primeros si lo hacemos bien en los próximos partidos, dada la gran igualdad que hay en la Liga. Ahora llegará Bilbao en un buen momento de forma tras ganar a Unicaja, y deberemos estar atentos para que no ocurra aquí lo mismo", ha señalado.

Por otro lado, el jugador se ha referido a su nuevo compañero, el alero argentino Nicolás Brussino, incorporado esta misma semana.

"Es casi imposible hablar de un jugador después de que haya realizado un solo entrenamiento, aunque está claro es que tendrá que adaptarse al ritmo europeo, porque solo tiene experiencia en la NBA y en Suramérica. Por lo poco que lo he podido ver, tiene maneras para acoplarse lo antes posible a nuestro equipo", ha reconocido.

De igual forma, Pasecniks, que fue seleccionado en el "draft" de la NBA al final del pasado curso por Orlando Magic, no está preocupado en absoluto, por su futuro profesional.

"Tengo contrato ahora mismo y también la temporada que viene, y no estoy pensando en el futuro, ya que lo tengo asegurado en Gran Canaria, y por eso solo estoy centrado en el momento actual", ha comentado.