Míchel: "Tenemos ganas de arrancar 2018, queremos los seis puntos en casa"

Madrid, 5 ene (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Rayo, declaró este viernes que su equipo tiene "ganas de arrancar" la competición liguera en este 2018 y aseguró que, recibiendo consecutivamente a Nàstic y Oviedo, quieren "los seis puntos".

El Rayo cerró el 2017 de la mejor manera posible ganando como visitante a un rival directo por el ascenso, el Lugo, y espera abrirlo con otro triunfo frente al Nàstic.

"Acabamos bien el año y tenemos ganas de que arranque 2018. Sabemos que será un partido muy difícil y que los pequeños detalles marcan, así que tenemos que hacer muy buen partido para sumar de tres en tres", confesó el técnico madrileño.

"Los partidos en casa, con nuestra afición, que quiere que demos buena imagen, son súper importantes. Queremos contagiar a la gente. Ahora vienen dos partidos seguidos aquí y queremos ir a por los seis puntos. Nuestra hinchada nos da un apoyo incondicional y debemos devolverlo con victorias", apuntó.

El Rayo ha afrontado el parón navideño en la cuarta plaza de la clasificación con 35 puntos, a solo uno del ascenso directo.

"La temporada es larga y necesitábamos cargar pilas. Es lógico que haya cierta relajación al principio cuando te reincorporas, pero el descanso es necesario porque tenemos seis meses de competición muy intensos por delante. Eso desgasta muchísimo", manifestó.

Tras la renovación de Oscar Trejo, Santi Comesaña y Fran Beltrán, Míchel no quiso hablar sobre otros jugadores que ya son libres para negociar su futuro.

"No miro los contratos, no sé quién acaba y quién no. Sé que está todo el mundo enchufado. La dirección deportiva tratará cada tema en particular. El club está haciendo las cosas como debe", señaló.

Por último, Míchel expresó su deseo para este 2018 que acaba de comenzar.

"A los Reyes les pido salud, que la familia esté bien y que cada uno se gane lo que se merece por su trabajo y su actitud ante la vida", concluyó.