Laso: "Estoy muy orgulloso de todos mis jugadores"

Madrid, 5 ene (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, destacó hoy el gran trabajo desplegado por todos sus jugadores en el triunfo de Euroliga ante el Maccabi Fox Tel Aviv (93-81) y se mostró "muy orgulloso" porque su equipo volvió a exhibir un baloncesto de calidad y supo sobreponerse un día más a las bajas.

"Estoy muy contento de la respuesta que están teniendo todos, que van encontrando su momento independientemente del tiempo que jueguen, aunque como entrenador soy exigente y siempre pienso en qué podemos mejorar", explicó en rueda de prensa.

Del partido, dijo que tuvo dos partes muy diferentes, una primera en la que los israelíes tuvieron "muchísimo" acierto y a sus hombres les faltaba "un punto más en defensa" y una segunda en la que fueron capaces de meter "una marcha más" bajo su aro y la mayor rotación les permitió sellar el triunfo.

"Estoy muy orgulloso de los chicos", insistió el técnico vitoriano, que destacó el trabajo de jugadores como Santi Yusta, del que dijo que juega "bien" todos los días y con el mismo corazón. "Sabe la oportunidad que tiene y está respondiendo muy bien y nos está dando muchas cosas", añadió.

Preguntado por cómo va la recuperación de Anthony Randolph, respondió que sus plazos "se están alargando un poco" porque la semana pasada intentó entrenarse en solitario y cuando forzó "vio que no estaba todavía bien".

"No queremos forzar una situación para que no recaiga, aunque está mejor y las pruebas son positivas, pero aún no trabaja con el grupo", refirió Laso, que también apuntó que Jaycee Carroll se torció un tobillo en el partido hoy "y habrá que ver cómo está".

Por su parte Neven Spahija, entrenador del Maccabi, felicitó al Real Madrid por su triunfo y reconoció que los locales fueron "más consistentes" y por eso se llevaron la victoria.

Explicó que para su equipo fue "muy difícil" jugar bien los cuarenta minutos ante la que definió como la mejor plantilla de la Euroliga, que a su juicio está desplegando ahora un "gran" baloncesto.

"Lo intentamos pero no pudo ser y tendremos que esperar al siguiente partido para volver a ganar", concluyó Spahija.