Guardiola mantiene a Silva como duda para el encuentro ante el Burnley

Londres, 5 ene (EFE).- El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, afirmó hoy que el español David Silva continúa siendo duda para el encuentro de la Copa de Inglaterra de este sábado ante el Burnley.

Silva ha estado ausente en los últimos partidos del equipo para estar con su familia tras el nacimiento "de forma extremadamente prematura" de su hijo Mateo.

Al ser cuestionado sobre la disponibilidad de Silva de cara al encuentro ante el Burnley, Guardiola rehusó confirmar si saltará al césped, aunque aseguró que "ha demostrado en el campo que es capaz de olvidarlo todo" para concentrarse en el juego.

"David hizo un comunicado y explicó lo que ha pasado. (...) Él decide si se queda o vuelve a España. Sobre este fin de semana, no lo sé", dijo el entrenador en rueda de prensa.

Acerca de los posibles nuevos fichajes en el mercado de invierno, Guardiola aseguró que no ha presionado al cuerpo técnico para firmar incorporaciones a cualquier precio.

"Ni en el Barcelona ni el Bayern ni aquí he presionado nunca. Los clubes en los que he trabajado siempre tratan de hacer lo mejor. A veces es posible, a veces no, pero no supone un gran problema", indicó.

"El periodo más difícil para fichar jugadores es ahora, todo el mundo quiere mantener a los suyos", agregó el técnico, que subrayó, sin embargo, que el City "necesita a alguien" para afrontar con garantías las cuatro competiciones en las que participa.