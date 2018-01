Anquela: "El Huesca es superior a nosotros porque llevan cuatro puntos más"

Oviedo, 5 ene (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, ha insistido en que su equipo "no debe perder la humildad" ni el "respeto" por el fútbol y los rivales, algo que ha empezado a demostrar él mismo al reconocer que la SD Huesca, próximo rival de los azules, es "superior" al conjunto carbayón sólo por el hecho de llevar 4 puntos más y "haber hecho las cosas mejor" hasta ahora.

"El camino a seguir es ser un equipo complicado, tener filosofía de equipo y una identidad de juego, algo que venimos teniendo últimamente y que queremos seguir haciendo. Pero la única solución pasa por eso, por trabajar y correr sin perder la humildad ni la cara al campeonato porque es algo que se paga, y muy caro", ha advertido el jienense.

Para Anquela, el hecho de estar arriba o abajo en la tabla es sólo cuestión de "un par de partidos o incluso menos", y ha reconocido que le da "mucho miedo" ver a la gente tan ilusionada con el equipo porque eso le llena de "responsabilidad", aunque es algo que le parece "precioso" y que no va a evitar "jamás".

"Soy muy responsable, no quiero fallar a nadie y aquí tanto mi equipo como yo jugamos con la ilusión de muchísima gente. Ser del Oviedo es una religión aquí, es precioso y yo tengo que estar a esa altura, y aunque es muy difícil, no podemos decirles que no se ilusionen, sólo que nos ayuden a sabiendas de lo complicado que es", ha confesado el propio Anquela.

El jienense, que jugó playoff de ascenso con los oscenses la pasada temporada, ha reconocido que es una "alegría" para él volver a Huesca, donde ha dejado numerosos "amigos", y al mismo tiempo ha advertido de la "solvencia e identidad" con la que los de Rubi salen a jugar en El Alcoraz.

"Tras los parones no sabes por dónde van a salir las cosas. Yo lo que quiero es que mi equipo siga compitiendo en la línea en la que acabó y no le pierda la línea al campeonato, porque sería un error grandísimo. El Huesca es el mejor equipo de la categoría; los fichajes han salido a pedir de boca, ha ganado a casi todos en su casa y tiene un nivel de fútbol excelente", ha comentado el técnico.

Para ese encuentro, el entrenador carbayón aún no ha descartado ni a Rocha, con gripe, ni a Toché, que acaba de incorporarse al trabajo de grupo tras operarse del menisco, y aunque no quiere hablar de fichajes, ha reconocido que la salida de Owusu deja una ficha libre para la llegada de un nuevo delantero.

"Hay personas trabajando en lo que queremos o intentamos tener, y luego habrá que ver si es factible. Se ha ido un delantero y es evidente que no podemos arriesgar: con Toché lesionado ha sido Linares sólo quien ha tenido que sacar las castañas del fuego, y no debemos o podemos estar así. Ante los problemas buscamos soluciones, lo hemos hecho antes y con problemas gordos", ha concluido Anquela, en referencia a lesiones como la de Hidi o Fabbrini.

Los azules viajarán mañana a Huesca tras una última sesión, a primera hora de la mañana, momento en que el cuerpo técnico dará a conocer la lista definitiva de 18 convocados que tendrá con objetivo derrotar al líder (domingo, 18:00 horas).