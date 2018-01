Viernes, 5 de enero de 2018

Washington (EFE).- El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró hoy que el polémico libro sobre él y su mandato cuya publicación han intentado paralizar los abogados del mandatario está "lleno de mentiras". "Fire and Fury" (Fuego y Furia), que sale hoy a la venta, está "lleno de mentiras, tergiversaciones y fuentes que no existen", aseguró Trump en su cuenta de Twitter, en la que también precisa que nunca habló con su autor, el periodista Michael Wolff, por el libro.

EEUU TRUMP

El libro sobre Trump saldrá a la venta hoy pese a presión de Casa Blanca

Washington (EFE).- El polémico libro sobre la presidencia de Donald Trump que ha generado una disputa entre el mandatario y su ex asesor Steve Bannon saldrá a la venta hoy, cuatro días antes de lo previsto, a pesar de los intentos de los abogados de la Casa Blanca por evitarlo. La editorial responsable del libro "Fire and Fury" ("Fuego y Furia"), Henry Holt & Company, permitirá que varios mayoristas comiencen a vender la obra este viernes en lugar del próximo 9 de enero, la fecha prevista, según informaron hoy la cadena de televisión CNN y el diario The Wall Street Journal.

COREA DISTENSIÓN

Corea del Norte acepta reunirse con el Sur el próximo 9 de enero

Seúl (EFE).- Corea del Norte aceptó hoy reunirse con autoridades del Sur el próximo 9 de enero para tratar la posible participación de atletas norcoreanos en los JJOO de Invierno de PyeongChang, según informó el Gobierno surcoreano. "Corea del Norte envió hoy una carta por fax a nuestra oficina de enlace en la aldea de Panmunjom explicando que aceptan nuestra oferta de reunirse el 9 de enero", explicó a Efe una portavoz del Ministerio de Unificación surcoreano. "En la agenda del encuentro se va a tratar la potencial participación del Norte en los JJOO de PyeongChang así como la mejora en términos generales de los lazos entre las dos Coreas", añadió.

COREA DISTENSIÓN

EEUU confirma el retraso de sus maniobras con Corea del Sur debido a los JJOO

Washington (EFE).- La Casa Blanca confirmó este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, acordó hoy con su homólogo surcoreano, Moon Jae-in, retrasar las maniobras militares anuales entre ambos países hasta después de los Juegos Olímpicos de PyeongChang, en un momento de distensión entre las dos Coreas. En un comunicado, la Casa Blanca informó de la llamada telefónica que mantuvieron hoy Trump y Moon, horas después de que el Gobierno surcoreano anunciara que ambos habían decidido posponer los ejercicios militares.

PERÚ FUJIMORI

Expresidente Fujimori abandonó clínica en la que estuvo internado en Lima

Lima (EFE).- El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) abandonó este jueves la clínica Centenario de Lima en la que estuvo internado durante doce días y tras haber sido indultado por el mandatario, Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori salió de la clínica, en el distrito de Pueblo Libre, en una silla de ruedas acompañado por su hijo menor Kenji Fujimori y otros colaboradores del legislador.

COLOMBIA PAZ

Santos y FARC discrepan sobre estado de implementación de la paz de Colombia

Cartagena (Colombia) (EFE).- La paz de Colombia va por buen camino a pesar de las complejidades propias del proceso y se afianzará institucionalmente este año, aseguró este jueves el presidente Juan Manuel Santos, mientras que la antigua guerrilla de las FARC considera que el momento es de dificultad. Las partes se reunieron hoy en la Gobernación del departamento de Bolívar, ubicada en Turbaco, localidad cercana a Cartagena, para hacer un balance de la implementación del acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016.

EEUU PAKISTÁN

EEUU suspende la mayor parte de su ayuda de seguridad a Pakistán

Washington (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos informó este jueves de que suspenderá la mayor parte de su ayuda para seguridad a Pakistán hasta que el Ejecutivo de ese país dé pasos "decisivos" contra grupos terroristas que "desestabilizan la región y amenazan intereses de EEUU". Así lo anunció la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en una rueda de prensa en la que aseguró que ese dinero se congelará, es decir, no se asignará a ninguna otra partida, para mantener una "necesaria flexibilidad" sobre la decisión.

AFGANISTÁN ATENTADO

El EI reivindica un atentado contra fuerzas de seguridad en Kabul

El Cairo (EFE).- El grupo terrorista Estado Islámico (EI) reivindicó este jueves, por medio de su agencia de noticias, Amaq, la autoría de un ataque contra fuerzas de seguridad afganas durante una manifestación en la capital del país, Kabul. Según la agencia afiliada a los extremistas, "80 miembros de los servicios secretos y de la Policía afgana murieron y resultaron heridos" en el ataque, mientras que el portavoz del Ministerio de Interior, Nasrat Rahimi, cifró en 11 las víctimas, cinco de ellas policías.

EEUU MARIHUANA

Trump tumba ley de Obama para interferir en legalización estatal de marihuana

Washington (EFE).- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrá interferir activamente sobre el uso de la marihuana en aquellos Estados que lo hayan legalizado después de que el Ejecutivo tumbara hoy una norma aprobada por el entonces presidente Barack Obama y que impedía esta actuación federal. El fiscal general y secretario de Justicia, Jeff Sessions, emitió este jueves un memorándum en el que encomienda a los fiscales hacer cumplir la ley federal y seguir los principios establecidos para perseguir actividades relacionadas con la marihuana, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

SIRIA CONFLICTO

Tropas pro Al Asad avanzan por el sureste de la región siria de Idleb

Beirut (EFE).- Las tropas gubernamentales sirias tomaron este jueves el control de tres localidades en el sureste de la provincia noroccidental de Idleb, dominada casi totalmente por la alianza de la antigua filial de Al Qaeda y otras facciones, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Los efectivos leales al presidente sirio, Bachar al Asad, liderados por el general Suheil Hasan, alias el "Tigre", se hicieron con el dominio de las poblaciones de Qasr al Abiad, Al Haquia y Rabia Musa, tras combates contra combatientes islamistas y rebeldes.

EEUU TORMENTA

Una intensa tormenta de nieve castiga a Nueva York y sus alrededores

Nueva York (EFE).- La ciudad de Nueva York y sus alrededores sufrió este jueves la tormenta de nieve más intensa de la temporada, con vastas áreas del estado en estado de emergencia y los aeropuertos JFK y LaGuardia con sus operaciones suspendidas. Aunque en Nueva York y en sus alrededores no se informó de víctimas mortales, en otras zonas del país donde afectó el temporal con menor intensidad fuentes oficiales dieron cuenta de la muerte de seis personas.