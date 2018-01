Trump dice que Bannon ha "cambiado de actitud" tras la bronca entre ambos

Washington, 4 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que su exasesor Steve Bannon ha "cambiado de actitud" tras la dura disputa entre ambos a raíz de un libro sobre el mandatario, pero aseguró que ya no está en contacto con él.

Preguntado por los periodistas en el Despacho Oval por si considera que Bannon le ha traicionado, Trump respondió: "No sé, anoche me llamó 'un gran hombre', así que obviamente ha cambiado de actitud bastante rápido".

No obstante, dijo que ya no está en contacto con su exasesor: "No hablo con él", aseguró.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo este miércoles que la última vez que Trump habló con Bannon fue "a comienzos de diciembre", lo que suscitó preguntas de los periodistas sobre por qué el mandatario seguía en contacto con él si pensaba que había "perdido la cabeza".

Trump arremetió este miércoles contra Bannon, quien calificó en un nuevo libro de "traición" y "antipatriota" una reunión mantenida en 2016 entre el hijo mayor del mandatario, Donald Jr., y un grupo de rusos en busca de documentos que perjudicasen a la rival demócrata en las elecciones de ese año, Hillary Clinton.

En un duro comunicado después de que salieran a la luz esas declaraciones, Trump declaró: "Steve Bannon no tiene nada que ver conmigo ni con mi Presidencia. Cuando fue despedido, no solo perdió su trabajo, perdió la cabeza".

Además, los abogados de Trump enviaron a Bannon un documento legal para que cese en sus declaraciones sobre el gobernante y cumpla el compromiso de confidencialidad que firmó con la Casa Blanca, y están intentando evitar que el libro, cuya publicación está prevista para el 9 de enero, salga a la venta.

Bannon dijo en una charla en Radio Breitbart que Trump es "un gran hombre" y que "nunca nada se interpondrá" entre él y el presidente.