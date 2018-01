Flé: "Si queremos regeneración en fútbol español tiene que haber elecciones"

Zaragoza, 4 ene (EFE).- El presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Oscar Flé, ha señalado este jueves que si se quiere que haya una regeneración en la Federación Española de Fútbol tiene que haber unas elecciones porque las personas que están ahora son las que eligieron a Ángel María Villar en su día.

"El caso de Villar está amortizado pero no solucionado. Se tiene que ver qué va a ocurrir pero si queremos que haya una regeneración tiene que haber elecciones en la Federación Española de Fútbol y, a partir de ahí, limpieza", ha destacado Flé en Zaragoza, en el marco de la presentación de una de las fases previas del Campeonato de España de selecciones territoriales sub-19.

El presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol ha apuntado que "en algún momento se ha planteado que si venía la FIFA, el primo de zumosol", pero la FIFA no es lo que era antes y "ha cambiado radicalmente".

"Villar no tiene nada que ver, la FIFA no quiere saber nada de Villar y por lo tanto no va a decir que si se hace lo que sea España no va a ir al Mundial", ha señalado.

Igualmente ha añadido que España irá al Mundial "sí o sí, sin ningún problema".

Flé espera que el Gobierno español "no se pliegue" a lo que ocurrió anteriormente, ya que "se tenía que haber limpiado la Federación y no se hizo ante el miedo de que venía la FIFA".

Ahora, considera que la FIFA es la que debe tener miedo de "por dónde se mueve" para que no detenga el FBI a los anteriores rectores, "porque actualmente ha cambiado".