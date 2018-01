Millet, ante una eventual condena a prisión: "no lo quiero ni pensar"

Barcelona, 4 ene (EFE).- El saqueador confeso del Palau de la Música, Fèlix Millet, aguarda a conocer la sentencia por el expolio de la institución cultural, que se notificará el próximo 15 de enero, sin querer hablar sobre una eventual condena que le suponga ingresar en prisión: "no lo quiero ni pensar".

Así lo ha afirmado Millet, para quien el fiscal pide una pena de 14 años de cárcel, en una breve entrevista a la emisora Catalunya Ràdio, difundida hoy pero grabada ayer justo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anunciara que la Audiencia de Barcelona notificará el próximo lunes 15 de enero la sentencia por el caso Palau.

Millet, que cuando se produjo la entrevista de dos minutos aún no sabía que la sentencia se notificará el 15 de enero, fue parco a la hora de responder si le da miedo ingresar en prisión: "no lo quiero ni pensar. No quiero hablar de ello. Esperamos la sentencia y luego ya veremos que hacemos".

El saqueador confeso asegura además que esperaba que la sentencia por esta macrocausa, que se empezó a investigar en 2009, llegara "antes".

Millet ha insistido sobre sus problemas de espalda, que le dificultan la movilidad, y ha asegurado que el pasado 21-D votó en las elecciones al Parlament. "No quiero hablar de independencia, cuando se tenga que hablar, se hablará, pero de lo que se tiene que hablar es de poder hablar con libertad, nada más".

Durante el juicio por el caso Palau, que empezó en marzo pasado y finalizó en junio, los saqueadores confesos Fèlix Millet y Jordi Montull aseguraron que durante su mandato hicieron llegar a Convergència Democràtica (CDC), a través del Palau de la Música, comisiones del 4 % de la constructora Ferrovial, a cambio de la adjudicación de obra pública durante la etapa en la que la Generalitat estaba presidida por Jordi Pujol.

Tras esta delación, el fiscal redujo la petición de penas para Millet y Montull, para los que inicialmente solicitaba 27 años y medio de prisión, y que afrontan ahora una petición fiscal de 14 años y nueve meses y de diez años y diez meses, respectivamente.