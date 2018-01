Luisinho: "Hay muchos puntos en juego y no estamos muertos"

A Coruña, 4 ene (EFE).- El lateral del Deportivo Luis Carlos Correia, 'Luisinho', ha asegurado este jueves que todavía "hay muchos puntos en juego" en LaLiga Santander y el equipo coruñés, a pesar de ocupar una de las posiciones de descenso, no está "muerto", aunque al mismo tiempo advirtió de que "la situación" en que se encuentra "es complicada".

"El vestuario está confiado, creemos que es posible salir, sabemos todos que las cosas no han ido bien y que los culpables somos nosotros, pero hay muchos puntos en juego y no estamos muertos. Hay que salir lo más rápido posible de esa situación", comentó en rueda de prensa.

El jugador que más tiempo lleva en el equipo afirmó que "si la plantilla es buena no deja de serlo en quince partidos", si bien admitió que ha rendido "por debajo de las expectativas".

"Sabemos que la temporada no empezó bien y hay que afrontar lo que viene por delante de la mejor manera. La situación es complicada y tenemos que sacarlo adelante. No será sencillo, va a ser una segunda vuelta exigente, pero no hay otra. Nosotros nos metimos ahí abajo y tenemos que salir", expuso.

El defensa portugués comentó que "la situación no es agradable" y señaló que los jugadores deben "hablar en el campo".

De la fragilidad del equipo, indicó que "la culpa no es de la defensa, sino del conjunto", y sobre la intención del Deportivo de acudir al mercado para reforzarse, advirtió de que "no siempre por fichar se solucionan las cosas".

"Si todos dicen que la plantilla es buena, ¿para qué vas a fichar? La plantilla es consciente de que la situación no es la mejor y la solución pasa por cambiar el chip, cambiar esta mentalidad que no estaba funcionando y trabajar. No hay otra", expuso.

Luisinho se centró en el partido del próximo domingo ante el Villarreal y aseguró que en la "situación" en la que se encuentra el equipo "no se puede fallar".

"Sabemos del potencial del Villarreal y que en casa juega bien. Todos los partidos van a ser muy importantes. Todo punto será importante", sostuvo el futbolista blanquiazul.