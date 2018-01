Luis César aspira a "corregir" los errores cometidos en 2017 y mejorar

Valladolid, 4 ene (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Luis César Sampedro, aspira a "corregir los errores cometidos en 2017" y "mejorar en la segunda vuelta", lo cual considera que "no es una proeza", ya que el equipo solo ha conseguido sumar una victoria fuera de casa y, por tanto, son cifras susceptibles de evolución.

En su opinión, el equipo "ha llegado bien y quiere seguir progresando, haciendo una mejor segunda vuelta para tratar de estar lo más arriba posible en la clasificación ya que, tras la primera, ha habido ocho equipos que lo han hecho mejor y por eso están por delante".

El problema lejos del estadio José Zorrilla, según su criterio, es que "se ha encajado mucho", y eso sin ser el que "más concesiones realiza", pero lo cierto es que es el segundo equipo que más ha encajado y eso le "preocupa" y confía en revertirlo de cara a la siguiente etapa liguera.

Por ello, el primer objetivo es ganar el sábado al Osasuna en El Sadar, un "campo complicado ante un rival complicado, porque es un recién descendido que no está donde quiere estar y que no ha logrado acomodarse a la categoría, pero que cuenta con jugadores de gran calidad y talento".

"La motivación y la ilusión son máximas y sabemos que hay que salir con intensidad y dispuestos a arreglar lo que se ha hecho mal, sobre todo fuera de casa", ha añadido en rueda de prensa Luis César, quien ha advertido de que, ante Osasuna, sacará un once titular "muy similar" al de los últimos encuentros.

La única duda estaría en que Luismi volviera a la titularidad tras haber cumplido la correspondiente sanción, pero el técnico gallego se encuentra satisfecho con la aportación de los últimos protagonistas del Real Valladolid y, por tanto, todo hace prever que mantendrá su esquema.

Respecto a la última incorporación del Real Valladolid, Chris Ramos, ha indicado que "es un joven de 20 años que llega como apuesta de futuro del club y que el tiempo dirá si puede jugar en el primer equipo o con el filial, ya que el objetivo es que el jugador vaya creciendo".

"Ha costado mucho traerlo, porque le querían muchos clubes nacionales y extranjeros, y el Real Valladolid ha hecho un esfuerzo para que esté aquí, pero no se le busca un rendimiento inmediato, sino que vaya poco a poco progresando, lo que no será difícil porque es un jugador alto y rápido, algo que no es habitual", ha explicado.

Luis César ha advertido de que "el mercado de invierno acaba de comenzar y todo entrará en ebullición cuando falten una semana o diez días para que finalice, por lo que pueden pasar muchas cosas y, en el caso de que salga alguien del equipo, habrá que buscar sustituto para no dejar coja ninguna posición".