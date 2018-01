El Barcelona Open completa su repóker con Thiem, Goffin y Carreño

Barcelona, 4 ene (EFE).- El austríaco Dominic Thiem, el belga David Goffin y el español Pablo Carreño, tres jugadores que han iniciado el 2018 entre los diez primeros del ránking mundial, participarán en la próxima edición del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, ha confirmado este jueves la organización del torneo.

Los tres se unen al español Rafael Nadal, número 1 del mundo, y al búlgaro Grigor Dimitrov, número 3, con lo que el Godó 2018, que se disputará entre el 21 y el 29 del próximo mes de abril, reúne ya a cinco de los diez mejores tenistas del mundo cuando aún faltan cuatro meses para la disputa del torneo.

Thiem, actual número 5 del ránking ATP, es uno de los candidatos a dominar el tenis en el futuro. Tiene 24 años, pero ya lleva ganados ocho torneos en el circuito.

En 2017 logró la proeza de ser el único tenista capaz de batir a Nadal en tierra batida. Fue finalista en el Barcelona Open Banc Sabadell y levantó el trofeo del ATP 500 de Río de Janeiro.

Goffin, de 27 años y finalista con el equipo nacional belga en la última Copa Davis, es el séptimo mejor tenista del mundo en estos momentos, siendo uno de los grandes protagonistas del final de temporada.

En el Masters de Londres se clasificó para la final, en la que sucumbió ante el Dimitrov. Pero antes batió, en una misma competición, a Nadal, Roger Federer y Thiem, algo al alcance de muy pocos.

El segundo 'top-10' español del momento, Carreño, volverá a disputar el torneo, donde hasta la fecha no ha tenido ocasión de demostrar todo su talento. En 2017 ganó el de Estoril y fue semifinalista en el Abierto de Estados Unidos. Luego, reemplazó a su compatriota Nadal, lesionado, en el Masters de Londres, la guinda al año que le vio llegar a la cumbre del tenis mundial.

Albert Costa, director del torneo, empieza a pensar que la 66 edición puede ser la mejor de su historia, lo que sin duda le confirmaría como el mejor ATP 500 del circuito.

"Se ha generado una gran expectación, seguramente por ese número 1 mundial de Rafa, y estas incorporaciones de tenistas tan destacados como Thiem, Goffin y Carreño, que ya han estado aquí y a los que me consta que les encanta el torneo, no hace si no confirmarlo", ha destacado.

Costa está convencido de que este año el Godó va a vivir "una competición excepcional", y ha adelantado que seguramente aun podrán verse más jugadores de renombre, que los anunciados, en las pistas del RCT Barcelona-1899.

"Seguramente la lista de los principales inscritos no se quedará en estos cinco. Vamos a seguir trabajando para mejorarla", ha sentenciado.