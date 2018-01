Zidane: "Benzema se lesionó después del Clásico y me fío de él"

Madrid, 3 ene (EFE).- Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aseguró este miércoles que su delantero Karim Benzema se lesionó después el encuentro ante el Barcelona y declaró que se fía de su jugador, que estará aproximadamente dos semanas de baja por una dolencia en el bíceps femoral de su pierna derecha.

La rueda de prensa previa al choque de la ida de los octavos de final de la Copa del Rey que disputará el Real Madrid ante el Numancia estuvo marcada por la lesión de Benzema. Zidane tuvo que responder hasta en cuatro ocasiones por el jugador francés, que después de las vacaciones de Navidad no ha podido entrenarse tras lesionarse de forma inesperada.

"Después del Clásico se ha resentido de algo. Se habla para decir que antes del Clásico tenía algo. Yo me fío de mi jugador y nada más. Luego se ha hecho daño. Como siempre, para mí es un disgusto ver a un jugador lesionarse. Lo de Karim fue después del partido. Muchos hablan que fue antes del partido, pero es mentira. Me fío siempre de lo que diga el jugador. Se fue de vacaciones, hizo lo que tenía que hacer, ha vuelto y todavía no está bien", dijo.

"Después del partido se resintió de algo. No sabíamos exactamente qué. Él se hizo una resonancia o una ecografía y sabemos lo que tenía. Después del partido se resintió de algo sin saber qué tenía exactamente, pero tenía algo", insistió.

El técnico francés, cuestionado por si Benzema se lesionó durante las vacaciones en vez de durante el partido ante el cuadro azulgrana, dejó claro que su futbolista se "resintió" de "algo" durante el choque contra el Barcelona.

En esos momentos, añadió, el Real Madrid no dio importancia a las molestias de Benzema porque pensaba que simplemente estaba "un poco cargado", aunque después de las vacaciones el club se dio cuenta de que su dolencia era "más importante" tras hacerse una resonancia.