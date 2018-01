Unzué: "Mantener la portería a cero nos daría muchas opciones"

Vigo, 3 ene (EFE).- El entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, auguró hoy un partido "de máximo nivel" mañana, jueves, ante el Barcelona, en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, eliminatoria que el técnico celeste confía en que se resuelva en el Camp Nou.

"Ojalá que mañana podamos mantener la portería a cero porque eso nos daría muchas opciones, pero ante un rival como el Barcelona no es fácil. Si acabamos el partido sin encajar y luego nosotros marcamos, pues mucho mejor", comentó el preparador en una conferencia de prensa.

Unzué dijo que Daniel Wass está "recuperado" de un esguince de tobillo y confirmó que la ausencia del delantero John Guidetti de la convocatoria se debe a su inminente salida del club.

El entrenador del Celta también dijo que está convencido de que Leo Messi y Luis Suárez estarán mañana en el estadio Balaídos pese a que ambos se reincorporaron más tarde a los entrenamientos del Barça tras las vacaciones navideñas.

"Siempre que los rivales no tengan a todos sus hombres es bueno para nosotros, pero conociendo a Leo como le conozco, me sorprendería que no estuviera en condiciones de jugar. Han sido unas vacaciones muy cortas, en las cuales no se pierde demasiado y los jugadores enseguida vuelven a coger la forma", comentó.

"Yo cuento con que van a estar todos y si no están Messi y Suárez, el Barça tiene una plantilla de mucho nivel para suplirlos", indicó el antiguo ayudante de Luis Enrique Martínez en su etapa en el banquillo del Camp Nou.

Unzué reiteró que el objetivo del Celta es llevarse a Barcelona "un resultado favorable" porque siente que su equipo está capacitado para eliminar al líder de la Liga Santander, pese a que el arranque de 2018 será "muy exigente", con el duelo con el Real Madrid en el medio de la eliminatoria de Copa.

"Nuestros rivales seguro que tampoco están cómodos por jugar contra el Celta", aseveró el preparador navarro, quien se mostró confiado en repetir el buen partido en Liga en el Camp Nou, donde pudo sumar un punto.

"Allí tratamos de defendernos de la mejor forma y hacerles una presión alta para que no se sintieran cómodos en el inicio del juego. En algunas fases lo conseguimos. El Barça es un equipo que te exige defender muy cerca de tu propia área, entonces ahí hay que priorizar por dentro", explicó.

"Ellos tienen capacidad para resolver situaciones inverosímiles, lo que vamos a tratar es hacer las dos fases de la forma más efectiva. Si somos capaces de robar arriba, tendremos muy poco espacio hasta la portería rival; y cuando lo tengamos que hacer desde nuestro propio campo, el equipo también tiene virtudes para atacar con muchos metros por delante", apostilló.

Unzué no escondió su deseo de que llegue un nuevo delantero si finalmente Guidetti termina abandonando el equipo, y, aunque dijo que sería un fichaje "interesante" para el Celta, sugirió que Rafinha Alcántara no regresará a Balaídos.

"No he hablado con él y son situaciones en las que el club tiene que asumir la responsabilidad. En el centro del campo tengo seis jugadores fantásticos, no es fácil mejorar ese nivel. Rafinha ya estuvo aquí hace cuatro años y sabemos lo que puede dar. Es un jugador polivalente, pero hay que ver cómo cuadran los jugadores unos con otros. Rafinha es un jugador 'top' y subiría el nivel, pero ya tengo seis centrocampistas. Hay que valorarlo todo", concluyó.