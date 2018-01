Sacerdote investigado por la desaparición de obras de arte sacro en Lisboa

Lisboa, 3 ene (EFE).- Un sacerdote portugués está siendo investigado por la desaparición de varias obras de arte sacro en la parroquia del Santo Condestável de Lisboa, un caso que ha llevado a pronunciarse hasta al presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa.

El sospechoso del robo, desvelado hoy por el diario luso Público, es António Teixeira, párroco de la iglesia desde 2015 y que se habría llevado el material de ornamento del altar de la iglesia para financiar las obras que tuvieron lugar en la casa parroquial al poco tiempo de su llegada.

Aunque la Policía Judicial (PJ) portuguesa no confirmó si hay una investigación activa, el Patriarcado de Lisboa publicó este miércoles un comunicado en el que asegura que el caso ya se llevó a las autoridades.

"En marzo de 2017 llegó al Patriarcado la información de la desaparición de varias piezas de arte sacro en dicha iglesia e inmediatamente se decidió que el caso fuese presentado a la PJ", explicó.

La archidiócesis lisboeta apuntó también que el sacerdote había sido sustituido al frente de la parroquia dos meses antes y que no ostenta ningún cargo pastoral en estos momentos.

A su vez, pidió que se cumpla la ley y se apoye a las personas sin precipitar juicios paralelos "que solo tienen cabida en los tribunales".

Casualmente, Teixeira tiene muy buena relación con el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, hasta el punto que el jefe de Estado escribió el prólogo de "Palavras da Palavra" ("Palabras de la Palabra"), el cuarto libro de homilías escrito por el párroco.

En la presentación de la obra, a la venta desde hace tres semanas, el eclesiástico defendió una Iglesia modesta "que no busque honras ni privilegios" y que se deba a sus fieles.

Al ser informado sobre la investigación, Rebelo de Sousa se mostró "sorprendido y chocado" con el mosén: "No me esperaba esto de alguien que conocía desde hace tanto tiempo y no se corresponde a la idea que tenía de él", manifestó a medios lusos.