Muñiz: "Prefiero gastarlo todo en un buen delantero que solucione problemas"

Valencia, 3 ene (EFE).- El técnico del Levante, Juan Ramón López Muñiz, dijo este miércoles que prefiere "gastarlo todo" en un delantero en el mercado de invierno, ya que es una "urgencia" por la falta de efectivos en ataque, y aseguró que con su autorización nadie saldrá del equipo y que en caso de hacerlo su sustituto debe ser "un máquina tremendo".

"Siempre que venga alguien que nos ayude lo recibimos con los brazos abiertos. Ahora mismo por número yo prefiero traer un buen delantero, gastártelo todo en un buen delantero. Vale más uno que nos solucione problemas importantes que traer a dos que nos deje ahí", dijo Muñiz en rueda de prensa.

El entrenador asturiano reclamó de forma urgente la llegada de un delantero, pues para el partido de mañana en Copa del Rey ante el Espanyol sólo dispone del africano Emmanuel Boateng y comentó que tiene el visto bueno del presidente del Levante para invertir lo que sea necesario.

"Si me preguntas como entrenador te digo que es urgente, porque si pasa algo nos faltaría mucha gente, ya no digo de nivel, sino numéricamente. Pero también es cierto que se incorpora Roger en breve pero no se le puede meter una responsabilidad que no le corresponda. Él está con ganas, pero hay que ir con tranquilidad", afirmó.

"Deseamos que se incorpore alguien. El presidente ya me dijo en verano que quiere al mejor jugador, no va a mirar el coste. En ningún momento nos dijo que ahorráramos, él siempre nos dijo que hiciéramos la mejor plantilla posible", agregó.

Además, Muñiz se mostró muy tajante al asegurar que no tiene intención de facilitar la salida de ningún jugador de la plantilla y aseguró que en caso de hacerlo su recambio debe ser un "máquina tremendo".

"No va a salir nadie. Si sale alguien vamos a pedir que entre alguien y como entrar es muy complicado, no va a salir nadie por lo menos con nuestra autorización. Si se va uno tiene que venir otro de mejor nivel, ya no vale uno del mismo nivel", destacó.

Además, el entrenador del Levante se refirió al encuentro de Copa del Rey ante el Espanyol y reconoció que tanto a su equipo como a su rival les viene bien esta competición.

"Si somos capaces de superarla nos viene muy bien porque tendrían minutos todos los jugadores y nos interesa que la gente esté preparada. Los dos intentaremos pasar, estamos en un nivel muy parejo y es una ronda que será emocionante y que esperemos que podamos pasar en casa", finalizó.