Jueves 4 de enero de 2018

AUTO MOTO

- Actualidad del Dakar 2018, que comienza el 6 de enero en Lima.

BALONCESTO

- Liga Endesa. Pendiente de la 1ª jornada: Movistar Estudiantes-Divina Seguros Joventut (20.00)

- Euroliga. 16ª jornada:

Unicaja-Valencia (20.45)

Barcelona-CSKA Moscú (21.00)

. Última hora de los partidos del viernes: Fenerbahce-Baskonia (18.45) y Real Madrid-Maccabi Tel Aviv (20.45).

- NBA (FOTO): Houston Rockets-Golden State Warriors, Los Ángeles Clippers-Oklahoma City Thunder.

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo masculina. Eslalon de Zagreb (12.45 y 16.30)(FOTO)

ESQUÍ NÓRDICO

- Copa del Mundo. 4 Trampolines. 3ª prueba, en Innsbruck (Austria) (14.00)(FOTO)

FÚTBOL

- Copa del Rey, octavos de final, ida.(FOTO)(VÍDEO)

19:00. Celta - Barcelona

19:00. Leganés - Villarreal

21:00. Numancia - Real Madrid

21:00. Espanyol - Levante

- Amistoso Málaga-Hamburgo (17.30)

- Inglaterra (Premier): Tottenham-West Ham (21:00)

- Portugal: Vitória de Setúbal-Estoril Praia (19:15) y Portimonense-Belenenses (21.15).

GOLF

- PGA Tour. Sentry Tournament of Champions, en The Plantation Course, en Kapalua (Hawai, EEUU) (hasta 7). Restringido a jugadores que ganaron al menos un título en el circuito estadounidense la pasada temporada, entre ellos el español Jon Rahm.

POLIDEPORTIVO

TENIS

- Copa Hopman, en Perth (Australia) (hasta 6). Japón-Rusia, Suiza-Estados Unidos.

- Torneos masculinos de Brisbane (Australia), Doha y Pune (India)

- Torneo femenino de Brisbane (Australia), Shenzhen (China) y Auckland (Nueva Zelanda).

VELA