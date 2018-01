Garitano: "El Villarreal es un equipo muy fuerte y muy potente"

Leganés , 3 ene .- El técnico del Leganés, Asier Garitano, se refirió al Villarreal, su rival este jueves en la Copa del Rey, como un equipo "muy fuerte y muy potente", y habló también de la posible salida del delantero Cedric Bakambu del club castellonense.

"Intuyo que eran conscientes de que podía pasar. Recuperaron a Unal antes y podría ser por esto. Y es posible que no se queden sólo con ese cambio. Todo el mundo se está reforzando, y con jugadores muy importantes. No cambia nada. Bakambu o Unal es la misma situación", dijo en la rueda de prensa previa al duelo de ida.

"Es un equipo muy fuerte y muy potente. Pelean por estar en Europa, están jugando en Europa, están jugando la Copa. Desde hace muchos años está siendo muy potente. Lo nuestro es otra historia", comentó.

"Estamos hablando de un equipo muy bueno, que cierra bien, que viene de ganar sus dos últimos partidos fuera. Está acostumbrado a jugar eliminatorias a doble partido. No será sencillo", resaltó.

"Tampoco sabemos qué Villarreal nos vamos a encontrar después del parón, con el traspaso de Bakambu, saber si van a mantener el mismo dibujo, si van a cambiar jugadores... lo importante es jugar un buen partido para poder llevar esta eliminatoria por lo menos al partido de allí", añadió.

Sobre la importancia que tiene el torneo copero para los suyos, declaró: "Es una posibilidad más para un equipo como el Leganés de seguir creciendo, de seguir mejorando respecto a las cosas que hicimos la temporada pasada. Por lo menos hemos pasado una eliminatoria estando en Primera".

"Vamos a ver si somos capaces, contra un sensacional equipo como es el Villarreal, de competir la eliminatoria con el objetivo de intentar pasar para ser todavía mejores de lo que hemos sido hasta la fecha", comentó.

Garitano trató también otros temas de actualidad en el equipo como el traspaso del centrocampista Erik Morán al AEK de Atenas: "Nos ha desequilibrado un poco la posición de medio centro, pero era una oportunidad muy buena para él. Es ir a una liga diferente, a un club que seguramente el año que viene va a jugar en Europa, que está compitiendo la liga. Es un contrato medio-largo, era difícil poderle decir que no. Pero nosotros necesitamos incorporar".

Se esperan refuerzos, pero antes deben quedar fichas libres toda vez que una de ellas podría ser para el guardameta lesionado Jon Ander Serantes.

"Dependerá de su evolución, si no está en condiciones no. Pero vamos a ver. Hay que ver su evolución este mes de enero. Lógicamente no le vamos a hacer ficha a un jugador que no esté en condiciones, eso es seguro", dijo.

"Su caso es complicado, ha tenido una operación de cruzado y una de hombro. Todavía, después de ocho meses, no está con el grupo. Va haciendo sus trabajos pero cuando vaya acumulando hay que ver qué respuesta da él", agregó.

Si fuese posible cerrar incorporaciones, uno de los nombres que suena es el de Rubén Pardo.

"Hablé con él el año pasado, pero eligió el Betis. Este año ya veremos. Primero debería salir algún jugador para tener opciones de firmar y una vez que tengamos eso, ver qué perfil de jugador nos interesaría para equilibrar la plantilla", señaló.

"Es un buen jugador, pero vamos a ver. Vamos a ver qué da el mercado, si luego podemos hacerlo y no equivocarnos para poder equilibrar. Los últimos cinco meses de competición para nosotros van a ser muy duros", apuntó.

Asimismo, confirmó, sin dar nombres, que un jugador le había planteado la opción de salir, si bien la descartó al considerarlo 'fundamental'. Por otro lado hizo mención a la situación del canario Omar Ramos.

"Cuento con todos los que tengan posibilidades de poder competir. Lleva desde antes de Navidad entrenando con el grupo. Nos va a hacer falta, está ilusionado. Pero hay que verle competir después de muchísimos meses sin jugar. Hay que tener cuidado con la carga del día a día, de los entrenos y de los partidos. Intentaremos utilizarle y que vaya entrando en la dinámica del equipo", indicó.

Incluso el entrenador tuvo tiempo para analizar su futuro: "Mayo me pilla muy lejos. Los entrenadores estamos todavía en enero, hemos visto los que no han llegado ni a diciembre. Yo voy más a corto plazo, a ver si llego a la semana que viene y luego a la siguiente. Ojalá llegue a mayo".