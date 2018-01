Álex Urtasun considera "determinante" ganar en Fuenlabrada para ir a la Copa

Murcia, 3 ene (EFE).- Álex Urtasun, jugador del UCAM, ha calificado de "determinante" de cara a poder acceder a la Copa del Rey el encuentro que el cuadro grana disputará el domingo en la pista del Montakit Fuenlabrada, pero al mismo tiempo ha indicado que deben "no obsesionarse" pensando en ese objetivo.

El escolta navarro ha hecho esas declaraciones en la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en el Palacio de los Deportes antes de entrenar junto a sus compañeros con la mente puesta en el compromiso a disputar en el pabellón Fernando Martín, correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga Endesa.

Centrado en ese choque ha dicho que prevé "un partido complicado", pero ha apuntado que confía en dar la talla. "Esperamos que se nos dé tan bien como se nos están dando los enfrentamientos con los equipos grandes. La del Fuenlabrada es una pista complicada, en la que la afición está muy encima y ayuda a pasar los malos momentos a los suyos. Allí ellos están con mucha confianza y están haciendo una gran temporada", ha declarado, al tiempo que ha dicho que "será determinante ganar allí de cara a ir a la Copa".

Además, ha remarcado que "la Liga Endesa es muy difícil e igualada, en ella todos los rivales tienen mucha calidad y es complicado ganar si no estás al 100%" y puso un ejemplo, el de un Betis que hace varias semanas se impuso en Murcia siendo colista: "Se ha visto con equipos como el Betis, que lleva 4 victorias seguidas cuando había perdido 10".

El UCAM es ahora décimo con siete victorias y siete derrotas, las mismas que tienen el Unicaja de Málaga y el Morabanc Andorra, los dos equipos que le preceden.

Pensando en acabar entre los ocho primeros la primera vuelta y llegar así a la Copa, Urtasun no ha ocultado el deseo del equipo, del club y de la afición.

"Nos queremos meter y es ilusionante para el club y un objetivo bonito, pero también difícil. No debemos obsesionarnos con ello y pensar en sacar el siguiente partido, pues la obsesión nos puede crear un extra de presión", ha manifestado.

El veterano jugador pamplonica, de 33 años y que cumple su primera campaña en el conjunto universitario, ha vuelto a estar disponible para su entrenador, Ibon Navarro, tras superar una rotura en los isquiotibiales y le está costando alcanzar el nivel con el que arrancó el curso.

"Antes de la lesión estaba bien de forma y ahora voy encontrándome poco a poco mejor tras pararse mi ritmo de competición después de estar un mes parado. Me ha costado tener minutos de calidad para coger la forma y probarme, más de lo que yo pensaba. No obstante, ya me encuentro mejor y espero ir mejorando más de cara al final de temporada", ha explicado.