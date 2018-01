Puig: no vamos a resignarnos y seguiremos exigiendo una financiación justa

Valencia, 2 ene (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha manifestado hoy que su gobierno no se va a "resignar" ni a "mirar hacia otro lado" y va a continuar "exigiendo" una financiación justa para la Comunidad Valenciana.

"Si alguien piensa que nosotros vamos a resignarnos a esta situación, que ha sido histórica, y que vamos a continuar mirando hacia otro lado, como se hacía antes, cuando gobernaba el PP, no va a ser", ha aseverado Puig durante una visita al Hospital la Fe de Valencia.

Preguntado por las críticas de algunos partidos a su discurso de fin de año y por cuáles van a ser sus primeros pasos en 2018 para hacer cumplir al presidente Mariano Rajoy su compromiso de reformar el sistema de financiación, Puig ha asegurado que hay que ser "reiterativos, porque efectivamente hay un incumplimiento".

"Me gustaría no haber hablado del incumplimiento del señor Rajoy, me gustaría haber hablado de que habíamos llegado a tener la financiación justa para la Comunitat Valenciana", ha afirmado el jefe del Ejecutivo valenciano, quien ha agregado: "nosotros vamos a continuar exigiendo la financiación justa para la Comunitat Valenciana".

A los partidos que han criticado que no hace nada al respecto, ha dicho que les "agradecería" que vieran lo que hace un hospital público como La Fe.

"Se verá realmente en qué se invierte en la Comunitat, se invierte en sanidad, en protección social, educación, en lo fundamental y también en ayudas a las empresas", ha añadido.

"Eso es lo que estamos intentado generar, reconstruir la Comunitat Valenciana, y se hace ahora desde un escenario de honestidad, de honradez y diálogo", ha subrayado.

En la Comunitat, según Puig, "han cambiado las cosas" porque hay más de dos millones de personas que "viven mucho más seguras que antes en la sanidad, con la superación de los copagos confiscatorios que había y aumentando exponencialmente todo lo que es la atención a la dependencia. También eliminando una tasa de pobreza que está bajando a pesar de que reconocemos que estamos lejos de donde queremos llegar".

Según Puig, "no hay ningún parámetro que esté peor que hace dos años y medio, todo va mejor gracias a los profesionales de la sanidad, de la educación, a los empresarios y a los trabajadores".

"Hay gente que no cree en esta Comunitat, que lo único que piensa es que cuando peor, mejor para ellos. Creo que eso no es lo que piensan los valencianos", ha concluido.