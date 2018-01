Prisión, exilio o silencio son las opciones para la disidencia en Camboya

Phnom Penh, 2 ene (EFE).- Prisión, exilio o silencio son las opciones que les quedan a opositores, activistas y críticos con el Gobierno de Camboya, que ha radicalizado la represión contra la disidencia a menos de un año para las próximas elecciones generales.

La ilegalización en noviembre del Partido para el Rescate Nacional de Camboya (PRNC) culminó una ofensiva que comenzó tras los malos resultados del gobernante Partido del Pueblo de Camboya (PPC) en las elecciones locales de junio.

La medida, solicitada por el primer ministro, Hun Sen, siguió a la detención del líder opositor, Kem Sokha, después de que este apareciera en un vídeo alardeando de contar con asesoramiento extranjero para imponerse en las urnas.

Al juez el documento le pareció suficiente para dar por buena la acusación de traición contra Sokha para encarcelarlo y provocar una desbandada hacia el exilio de altos cargos del PRNC, un centenar de los cuales fueron inhabilitados.

"Los altos cargos no pueden implicarse en actividades políticas por lo que han sido completamente silenciados", dijo a Efe la jefa de relaciones públicas del PRNC e hija de Sokha, Monovithya Kem, en un correo enviado desde EEUU.

A prisión también han sido enviados Yeang Sothearin y Uon Chhin, dos ex periodistas de Radio Free Asia, emisora financiada por Estados Unidos, acusados de espionaje por "facilitar información a un estado extranjero".

Los arrestos ocurrieron en noviembre, dos meses después de que esta, Voice of America, una veintena de emisoras locales más y el diario Cambodia Daily, tuvieran que cerrar por supuestas deudas con hacienda o incumplimientos del contrato con el gobierno.

Argumentos parecidos sirvieron para prohibir la actividad de ONG, como la estadounidense National Democracy Institute (NDI), dedicada a la promoción de la democracia, o la ecologista Mother Nature, que tiene a dos de sus activistas en prisión preventiva.

Otras, como Politikoffee, un foro organizado por jóvenes para debatir sobre política, economía y asuntos sociales, decidió suspender temporalmente sus actividades.

"La situación actual no es como antes, no hay un entorno adecuado para nuestras actividades (...) No hay respeto a la libertad de expresión. La gente no habla, no quiere decir nada", dijo a Efe Noan Sereiboth, uno de los impulsores del foro.

La mayoría de analistas coincide en ver detrás de esta última campaña contra opositores las elecciones generales del próximo 29 de julio, las sextas desde el establecimiento de la democracia en 1993, y el temor del PPC a perderlas.

Durante el último año Hun Sen ha advertido del riesgo de guerra civil si es apartado del poder por las urnas, y en contra de lo que llama "revolución de color" para prevenir que se repitan las protestas que siguieron su ajustada victoria electoral de 2013.

El director de NDI, John S. Cavanaugh, dijo a Efe que el PPC sabía por sus propias encuestas que el PRNC estaba en posición de poder ganar.

"Hun Sen no lo iba a permitir", aseguró Cavanaugh que acusó al gobierno de utilizar el sistema judicial como arma para librarse de la oposición política.

"El 'imperio de la ley' se ha convertido en el recurso de defensa habitual del gobierno cuando se le acusa de violación de derechos", explicó el representante de la Comisión Internacional de Juristas en el Sudeste de Asia, Kinglsey Abbott.

El jurista señaló que mientras en el pasado los opositores se enfrentaban a desapariciones forzadas o asesinatos, hoy el gobierno camboyano "se ha vuelto más listo" y logra el mismo propósito con los tribunales bajo su control y el del PPC.

"En casos políticos la independencia judicial es virtualmente inexistente", insistió Abbott quien cree que en estas condiciones las próximas elecciones no deberían ser reconocidas por la comunidad internacional.

La campaña contra la oposición fue recibida con duras críticas de EEUU y la UE que anunciaron la retirada de ayudas a la comisión electoral para organizar la votación de julio, represalias ante las que Hun Sen se ha mostrado desafiante.

"Juntos seguimos protegiendo la paz y manteniendo una perfecta estabilidad política y social para avanzar en el desarrollo del país", dijo el mandatario -el más longevo en el poder en el sudeste asiático, ya que lo ocupa desde 1985-, en su mensaje de Año Nuevo.