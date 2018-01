Barral, en su despedida: "Lo que no tiene defensa son los resultados"

A Coruña, 2 ene (EFE).- El hasta este martes director deportivo del Real Club Deportivo, Richard Barral, ha admitido que los resultados del equipo "no tienen defensa" y ha afirmado que el acuerdo al que ha llegado con el club para separar sus caminos es consecuencia del "desgaste" que estaba teniendo.

Barral, que llevaba tres años y medio en el Deportivo, compareció ante los medios de comunicación en la ciudad deportiva de Abegondo, donde estaba prevista la rueda de prensa del técnico del equipo, Cristóbal Parralo, minutos después de que el club oficializara su salida.

"A nivel de resultados, el primer año fue normal, en el segundo año la primera vuelta fue de UEFA y la segunda salió mal por diferentes motivos y la gran decepción es este año. Tenemos una plantilla con jugadores internacionales y no paramos de recibir felicitaciones en agosto. Lo que no tienen defensa son los resultados y yo no los puedo defender", dijo.

El exdirector deportivo explicó que ha mantenido varias conversaciones con el presidente del club, Tino Fernández, a lo largo del día y afirmó que "el desgaste" que ha acusado en el cargo es lo que le ha llevado a "apartarse y dejar vía libre".

Aseguró también que no ha habido "conflicto" alguno con el Consejo de Administración y consideró que se va "dejando amigos" y señaló que de la decisión ahora adoptada se venía "hablando desde hace un tiempo".

Recordó, además, las dificultades que tuvo para confeccionar las primeras plantillas en un momento en el que al Deportivo, tras haber pasado "un declive" posterior a su época más dulce, había que "levantarlo y colocar cimientos tanto en lo económico como en lo deportivo" y esa es, insistió, "una labor de mucho desgaste físico y psíquico".

"Vine con mucha ilusión, sabía que el trabajo era muy difícil, había que empezar prácticamente de cero, la mayor parte de jugadores eran cedidos, y con lo que me quedo es que son tres años y medio en el equipo de mi ciudad y lo he dado todo", comentó.

Añadió que "cuando está todo bien es muy fácil tomar decisiones, pero cuando está mal, tienes que hacer un análisis muy fino", y apuntó que él lo hizo "con la mayor honestidad posible".

Insistió en que la plantilla actual del Deportivo "es la mejor de los últimos siete u ocho años", aunque su "rendimiento no es el adecuado", y dejó claro que "la cotización en el mercado es importante y el club tiene un patrimonio humano importante".

Barral confesó que esperaba que este fuera "el año del despegue" del Deportivo y expresó su confianza en que el equipo encadene tres o cuatro victorias para "tirar para arriba" en la clasificación después de haber llegado en descenso al parón navideño.