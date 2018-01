Bachelet cierra 2017 con aprobación del 39 %, su mejor cierre de año

Santiago de Chile, 2 ene (EFE).- La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, alcanzó una aprobación del 39 % en la última semana de 2017, en el mejor cierre de año de su segundo gobierno, que concluirá el 11 de marzo, según los resultados de una encuesta publicados hoy por la consultora Cadem Plaza Pública.

La desaprobación a la mandataria, en tanto, cerró 2017 en un 46 %, mientras un 12 % de los encuestados no aprueba ni desaprueba su gestión y el 3 % no sabe o no responde.

En la última semana de 2016, según la misma consultora, Bachelet tuvo un 22 % de aprobación, mientras en 2015 alcanzó un 26 % y en 2014, su primer año, marcó un 38 % de opiniones positivas.

Entre las áreas de gestión de su gobierno, las mejor valoradas con las relaciones exteriores (58 %), cuidado del medio ambiente (49 %) y el desarrollo energético (48 %), mientras las peores son la lucha contra la delincuencia (16 %); el conflicto mapuche (15 %) y la corrupción (12 %).

La encuesta se efectuó entre el 27 y el 29 de diciembre e incluyó 730 entrevistas a personas mayores de 18 años residentes en 73 localidades de más de 50.000 habitantes de todas las regiones del país.

De las entrevistas, 508 se hicieron vía telefónica y 222 cara a cara. El margen de error del sondeo es del 3,6 % y su nivel de confianza del 95 %.