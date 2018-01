Linares: "Venimos con la ilusión de empezar igual que acabamos"

Oviedo, 1 ene (EFE).- El delantero del Real Oviedo, Miguel Linares, ha reconocido hoy en la vuelta al trabajo de los azules que es normal que la afición "se ilusione" por las cinco victorias consecutivas del equipo y ha señalado que son los jugadores los que tienen que "poner los pies en la tierra" ahora para retomar la competición "en la misma línea" que hasta ahora.

"Todos tenemos la esperanza y la ilusión de que esto empiece igual que acabó, pero si en dos semanas no seguimos como hasta ahora estaremos muy abajo. Hay que ser conscientes de ello y mantener esta línea todo lo posible, hasta la última jornada si puede ser", ha advertido el punta.

Linares ha señalado que el "parón" es bueno para los jugadores pese a cortar esa buena racha, ya que se necesita para "descansar" y "disfrutar de la familia", sobre todo ahora que los azules afrontan una salida de lo más complicada como es la de Huesca.

"Parar nos viene bien para desconectar, sobre todo en una liga tan larga como esa, que nos ayuda a cargar las pilas y afrontar el arreón que queda hasta el final. Llegamos en un momento inmejorable a un partido importante, con un estado anímico y de forma óptimo, y hay que trabajar para que la racha continúe", ha comentado.

El futbolista carbayón ha aventurado que el del sábado será un choque "por todo lo alto" en el que los puntos se decidirán en base a "detalles" y ha manifestado su deseo de que todas esas pequeñas diferencias se marquen "a favor" de los azules.

"Ambos equipos llegamos en un buen momento, pero en realidad da igual ir a Huesca que a otro sitio, aunque el suyo sea uno de los campos más complicados para ganar. Al final si te relajas en un partido lo pasarás mal y no sacarás nada, y da igual que sea el primero que el último", ha advertido el propio Linares.

Linares aboga por estar "muy metidos" para poder ganar y ha antepuesto el equipo por encima de las individualidades, pero ha reconocido que en lo personal se encuentra mucho mejor desde que ha vuelto a jugar en su posición, la de delantero, donde puede "aportar" más al equipo, incluso asistencias.

"Siempre he confiado en mí y he sentido el cariño de la gente, en banda hacía todo lo que estaba en mi mano, pero en mi puesto me sale mejor. Prefiero meter goles, pero está claro que darlos también es bonito. Si tú rindes el equipo siempre lo agradece, y en eso estamos todos para que no baje el nivel", ha explicado el punta.

El Real Oviedo ha retomado la actividad en una sesión vespertina en la que los jugadores se han ejercitado primero en el gimnasio y luego sobre el césped de El Requexón, instalaciones hasta las que se acercaron cerca de doscientos aficionados para aplaudir y arropar a los suyos en una vuelta al trabajo pasada por agua.

Entre las ausencias del entreno figura la de Owusu, cuyo nombre suena como refuerzo invernal de otros equipos y podría salir del club en los próximos días, una baja a la que se han unido las de Pucko, Mariga y Yeboah -también con permiso del club- y las de Viti, Toché y Fabbrini por lesión, aunque los dos primeros entrenaron al margen.