Abadía: "Podio en Berlín y récord de España de 10 km, objetivos del 2018"

Madrid, 1 ene (EFE).- Un nuevo podio en los Campeonatos de Europa, que se disputarán en Berlín, y el asalto al récord de España de 10 kilómetros en ruta son los principales objetivos de Toni Abadía para el año entrante, en el que espera resarcirse de una temporada lastrada por su lesión de rodilla.

"En 2017 no pude defender mis títulos de campeón de España de cross ni de 10.000 y la temporada de verano no fue nada espectacular, pese a que gané los 5.000 y 10.000 en la Copa de Europa. Ahora espero que 2018 sea un año de oro", declaró a EFE el atleta aragonés a su regreso a Zaragoza después de acabar tercero en la San Silvestre Vallecana.

Abadía, de 27 años, enfoca ya su carrera hacia la distancia de 10.000 metros, que será la que corra en los Europeos de Berlín. "Mi idea es establecerme ya en el 10.000, aunque sin descartar del todo el 5.000, para coger chispa. También quiero atacar el récord de España de 10 km en ruta", apuntó.

Su marca en esta distancia (28:02, en Laredo 2016) se encuentra a siete segundos de la vieja plusmarca nacional de Juan Carlos de la Ossa (27:55). Quiero bajar este año de los 28 minutos. Estamos en conversaciones con Laredo (marzo), pero todavía no está decidido".

"Antes quiero recuperar el título de cross en Mérida, después de un mes de concentración en la altura de Sierra Nevada, y luego el de 10.000 para ganarme el puesto en la selección para Berlín, señaló.

Llegará a los Europeos al aire libre con rango de medallista de bronce (fue tercero en Amsterdam 2016 en 10.000). "Hay que ver cómo llegamos todos y qué rivales tenemos, si los turcos llegan con ganas de imponer un ritmo fuerte. Si bajo de los 28 minutos puedo dar que hablar. Otra medalla sería un gran broche a la temporada de cara a empezar a preparar los Juegos de Tokio, para los que hay que buscar la mínima desde 2019".

Abadía no tiene buenos recuerdos de los Juegos de Río, donde, enfermo, fue eliminado en primera ronda de 5.000 y tuvo que ver la ceremonia de clausura por la televisión, ingresado en un hospital donde recibió tratamiento por un problema de vesícula.

"No he querido volver a ver aquella carrera porque me trae muy malos recuerdos. Todavía cuesta cicatrizar la herida, te das cuenta de lo injusto que es a veces este deporte. El cólico llegó en el momento menos oportuno", recordó.

Piensa que sus principales competidores en España serán Adel Mechaal, que piensa doblar en Berlín (5.000 y 10.000). "Todavía tiene que adaptarse al 10.000 pero está claro que será el rival a batir, junto con los turcos. En España también están mi compañero Carlos Mayo, que puede ser el año de su consolidación, todavía en 5.000, y Chiqui Pérez en 10.000. Lo van a poner difícil porque sus prestaciones en cross son increíbles".

En el horizonte aparece ya, para Toni Abadía, distancias más largas y la ruta. "Nunca he corrido un medio maratón, pero seguramente estaré un par de años en esa distancia y después de los Juegos de Tokio 2020 probaré ya el maratón", apuntó.

Abadía fue este domingo "el africano de Vallecas", pues subió al podio con los kenianos Eric Kiptanui, ganador, y Amos Kirui, dejando atrás al vencedor de 2016, el eritreo Nguse Amsolom.

"Amsolom es mejor que yo, hay que ser realistas. El año pasado ganó sin darnos la menor opción, pero venía de una lesión y yo aproveché mis fuerzas tirando fuerte casi desde el tercer kilómetro, hasta que me quedé sólo por detrás de los dos kenianos, cuyo arreón no iba conmigo", explicó.

"Quedé muy contento porque tenía una cuenta pendiente, no con la carrera, en la que casi siempre me ha ido bien, sino con el año que terminaba, por mi lesión de rodilla. Fue uno de esos días en que te encuentras bien, de esos días mágicos en los que se tienen magníficas sensaciones".

Abadía celebró la entrada del nuevo año en el hotel de los atletas de la San Silvestre Vallecana. "El ambiente iba por mesas. En una los africanos, en otra los británicos y en otra los españoles, que éramos los más ruidosos. Y esta mañana, para casa".