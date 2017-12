Borja Jiménez y Cristina Giurcanu ganan la San Silvestre Vallecana popular

Madrid, 31 dic (EFE).- El madrileño Borja Jiménez Batet, segundo el año pasado, consiguió al fin su primera victoria en la San Silvestre Vallecana Popular tras derrotar en los últimos metros al policía local de Alcobendas Alex Jiménez, que parecía tener el triunfo a buen recaudo.

En categoría femenina repitió victoria la rumana -residente en España- Cristina Giurcanu, del club Clínicas Menorca, con un tiempo de 36:06, seguida de Marta Borrajo (36:23) y de la francesa Laura Serres (36:41).

Jiménez imprimió a sus piernas un cambio brusco en los últimos 200 metros y sorprendió a Jiménez, que se había adelantado con un ataque en las cuestas de Vallecas, para ganar con un tiempo de 31:21 y un margen de tres segundos.

"Ya era hora. Ha salido muy lenta, a un ritmo muy cómodo y cualquiera podía ganar. Me he ido con Alex y a falta de 200 metros he conseguido pegarme a él y dejarlo atrás. Pensaba que no aguantaba porque Alex estaba tirando muy fuerte", declaró el vencedor, emocionado.

El termómetro marcaba 9 grados en la salida y el viento soplaba a 27 km/h, dejando una sensación desapacible entre los participantes. La primera de las cuatro oleadas azules partió a las 17.30 horas bajo la lluvia.

Siete corredores se adelantaron al grupo casi desde la salida y desde el cuarto km se destacó el marroquí Driss Lamchachty, pero sus perseguidores le atraparon poco después de penetrar en el barrio de Vallecas, donde empezaba la zona más dura, todavía con tres km por delante.

Borja Pérez Batet, segundo el año anterior, tomó el relevo en cabeza, pero se le pegaron Alex Jiménez y Javier Martínez (hermano del maratonista Chema, subcampeón de Europa).

Alex Jiménez atacó, a su vez, en las cuestas de Vallecas y se adelantó unos metros a Borja Pérez, pero éste reaccionó en el último tramo y le arrebató el triunfo. Javier Martínez completó el podio.