El UCAM Murcia quiere dar la campanada ante el Baskonia en el cierre de 2017

Murcia, 30 dic (EFE).- El UCAM Murcia despedirá 2017 mañana tratando de dar la campanada en casa frente al Baskonia, uno de los equipos históricos del país que llega como quinto clasificado de la Liga Endesa de baloncesto y seguramente fatigado tras el esfuerzo de anoche en su derrota por 81-90 ante el CSKA de Moscú en la Euroliga.

El encuentro de la decimocuarta jornada del campeonato liguero, a las doce y media del mediodía, lo afrontan los granas desde el undécimo puesto en la tabla, con seis victorias y siete derrotas y a un triunfo de los puestos que dan derecho a disputar la Copa del Rey.

Los de Ibon Navarro vienen de ganar por 73-77 en la cancha del Tecnyconta Zaragoza el pasado sábado y su objetivo es dar en casa el nivel que está mostrando con más asiduidad en sus desplazamientos.

No en vano, sólo ha sido capaz de ganar dos de sus seis encuentros con el público de su lado, mientras que a domicilio ha arañado cuatro victorias en siete comparecencias.

"La afición no es culpable de la trayectoria en casa. Deberíamos tener un mayor grado de madurez para que la ansiedad por agradar a nuestros seguidores no nos afecte tanto. Ojalá que empecemos bien y si no es así, que nos den un empujón y nos ayuden", ha indicado Navarro ante un partido en el que se espera una buena entrada.

Para ello, el club ha fijado en 10 euros el precio único de las entradas, regalará localidades infantiles y gominolas con forma de uvas para vivir de forma anticipada la Nochevieja.

Contra el Baskonia, que acumula ocho partidos ganados y cuatro perdidos, los granas tienen un reto complicado, según Navarro.

"Es difícil competir con su físico, porque está a primer nivel europeo, y el talento lo concentra especialmente en cinco o seis jugadores. Tiene muchísimas armas y hay que dominar el balance defensivo y el rebote para evitar que corran y lleguen a los 90 puntos", ha apuntado quien trabajó varios años en las bases del Baskonia, fue ayudante de varios técnicos y entrenador en la campaña 2014-2015.

Del cuadro vitoriano ha resaltado también que "es de Euroliga, con un potencial tremendo", aunque el UCAM "siempre compite".

"Si hacemos nuestras cosas bien, tendremos opciones", ha apostillado.

Sobre el hecho de que el conjunto que dirige Pedro Martínez visite Murcia justo después de medirse al CSKA, ha declarado que "está capacitado para disputar dos partidos en dos días porque es su ritmo y algo normal para ese club".

"Tenemos que exigirles, algo que depende de nosotros, y eso pasa por respetarles mucho y estar concentrados", ha agregado.

Para este choque, el conjunto universitario mantiene las bajas ya habituales del ala pívot y capitán, José Ángel Antelo, y el pívot brasileño Vítor Faverani, ambos lesionados.