Trejo: "En el Rayo me siento como en casa y Madrid es una ciudad hermosa"

Madrid, 30 dic (EFE).- El delantero argentino Oscar Trejo, que ha renovado con el Rayo Vallecano hasta 2020, declaró que en el club franjirrojo se siente "como en casa" y calificó a Madrid como "una ciudad hermosa" en la que le gusta vivir.

Trejo, de 29 años, regresó esta temporada al Rayo Vallecano, club en el que ya estuvo en la campaña 2010/2011. Entre medias jugó en el Sporting de Gijón (2011-2013) y el Toulouse francés (2013-2017).

"Estoy muy feliz. Quiero agradecer al presidente (Raúl Martín Presa), cuerpo técnico y David Cobeño (director deportivo) por la confianza. Estoy contento porque hace seis meses elegí este club teniendo otras cosas y la verdad que no me arrepiento", dijo Trejo.

"Esperemos que este comienzo de año podamos conseguir tanto lo que queremos. Estoy feliz de terminar este 2017 con la renovación en un club en el que me siento bien, muy cómodo y muy querido", confesó el argentino.

"Tuve la mala suerte de no poder seguir, pero ahora como la elección depende de mí y no dependo de nadie, hemos decidido con mi familia porque en el club me siento como en casa y la ciudad es hermosa", señaló.

Uno de los objetivos para el 2018 de Trejo es "seguir mejorando porque soy muy autocrítico conmigo".

"Quiero tratar de ayudar al equipo como venimos haciendo y que todos con su granito de ayuda podamos lograr el ascenso", dijo Trejo, en declaraciones a la web del club, que también tuvo palabras para la hinchada del Rayo.

"Quiero agradecer el cariño de siempre, desde que he llegado. Espero poder devolverles todo el cariño y apoyo que me dan jugando bien, sacrificándome por el equipo y defendiendo los colores del Rayo", concluyó.

Esta temporada, Oscar Trejo está siendo titular indiscutible para Míchel. Lleva disputados 17 partidos oficiales, todos como titular, y ha marcado siete goles.