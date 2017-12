Joma lanza una campaña de apoyo al rugby femenino: "Hay que ser valiente"

Madrid, 30 dic (EFE).- La marca de equipamiento deportivo española Joma, que viste a equipos de fútbol como el Espanyol, el Villarreal, el Getafe o el Leganés, a los olímpicos españoles, a la Federación Española de Atletismo o a la de rugby, ha lanzado una campaña de apoyo al rugby femenino.

La campaña, protagonizada por jugadoras de la selección española femenina de rugby, tiene como lema "Seas como seas tienes un sitio, solo hay que ser valiente" y pretende luchar contra los estereotipos de género que se achacan al rugby femenino.

"Ese deporte no es para chicas", "el rugby no te pega", "eres poco femenina", "marimacho", "¿eres lesbiana" o "vaya piernas de señorita" son algunos de los comentarios a los que ponen voz y cara jugadoras del combinado español en esta pieza audiovisual.

La segunda línea Lourdes Alameda, la talonadora Claudia Alonso, la apertura Carlota Meliz, o el ala Beatriz Domínguez son las que relatan todos estos comentarios sufridos día a día por muchas jugadoras de rugby.

No obstante, a continuación vienen los comentarios positivos.

"Me han dicho que soy un ejemplo a seguir", relata Alameda. "Que están orgullosos de mí", añade Domínguez. "Me han llamado campeona", apunta Alonso. "Una niña me ha dicho que quiere ser como yo de mayor", asegura Meliz.

La marca ha asegurado que el objetivo de esta campaña es "promover y apoyar el deporte femenino", con especial atención al rugby y "transmitir los valores positivos que ofrece la práctica del deporte".

"Actualmente el rugby femenino es uno de los mejores baluartes de promoción del rugby en España, ya que no ha dejado de crecer en los últimos años y se encuentra en un momento de gran expansión", añade la marca deportiva en un comunicado.

El rugby cuenta en España con casi 35.000 licencias de jugadores, de las cuales un diez por ciento son femeninas, según datos de la Federación Española de Rugby.